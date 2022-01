Como sabemos poco a poco se ha reactivado las presentaciones y conciertos, respetando el aforo establecido y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, lamentablemente muchos eventos han tenido que ser cancelados o reprogramados por el aumento de contagios por Covid–19.

Es por ello que se confirma el cambio de fecha del Trap Fest Lima, donde los artistas venezolanos Big Soto & Neutro Shorty llegan a Lima para ser parte de este concierto. Evento que se realizará el sábado 19 de febrero, en el Club Lawn Tennis, ubicado en Av. 28 de Julio 774 Jesús María, bajo la producción de IS2EASY Entertainment, Bedoya Producciones y MDFK Music.

Trap Fest Lima no solo tendrá la participación de los cantantes internacionales, sino también habrá invitados nacionales como Ator Untela, Young Eiby, Zona Infame, Inkas Mob, Rojas on the beat y Zuvi.

Este evento cuenta con el patrocinio de Radio Moda y será animado por Luigi Flow conductor de dicha radio.

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma de Teleticket, donde la primera pre-venta fue todo un éxito al venderse todas. Es por ello que se está realizando una segunda pre-venta, que será hasta el 12 de enero.

Tabla de precios para el evento.

Tener en cuenta:

Público recomendado: Adultos.

Podrán ingresar a partir de los 12 años pagando su entrada, los menores de edad (12 - 17 años) deberán ingresar con un adulto.

Detalle de Box Milloneta: Incluye 2 botellas de chivas 18 años + insumos + 8 accesos al evento.

Precios incluyen comisión ticketera e impuestos.