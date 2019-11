Tony Succar, ganador de dos Latin Grammy en las categorías Mejor Álbum de Salsa y Productor del Año por su disco “Más de mí”, se refirió a su relación con Gian Marco y cómo este se mostró muy entusiasta en colaborar con él.

Según contó Succar, el autor de éxitos como “Se me olvidó”, “Lejos de ti” y “Hoy”, lo contactó hace unos años para que formara parte de la grabación del tema “El ritmo del corazón” del Grupo 5.

“Me escribe él por Instagram y me dice: ‘Mira, Tony, quisiera hablarte de un proyecto que tengo’. Me explica que quiere hacer el tema ‘El ritmo de mi corazón’ del Grupo 5”, narró a una radio local.

Ante esta propuesta, Tony Succar tuvo ciertas dudas por el tema del género musical. Sin embargo, aceptó la oferta.

“No pensé que él me llamaría a mí para hacer esa canción, porque es el género de la cumbia y lo que quería en una versión medio pop y yo hago salsa. No pensé que confiaría en mí. Resulta que lo hacemos y fue todo un éxito y a la gente le encantó”, manifestó el ganador del Latin Grammy.

Posteriormente, fue Succar quien le propuso a Gian Marco participar en su disco “Más de mí”, en la adaptación de “She’s out of my life” de Michael Jackson, a lo que este aceptó sin pedirle un pago a cambio.

“Cuando le enseñé la canción, se enamoró del arreglo y del tema. Me dijo: ‘Tony, cuando quieras, vamos y grabamos la canción’. Le pregunté si debía hablar con su manager o algo, y me dijo que me olvide de eso. No me cobró ni un dólar”, reveló Tony Succar.