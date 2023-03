Dicen que los amigos son los hermanos que uno escoge y así lo demuestran los integrantes de la banda colombiana Timø, quienes presentan su álbum y gira ‘Estemos donde estemos’ que habla sobre la amistad. La agrupación brindará un concierto , por primera vez en Perú, el 20 de mayo en ‘ La Cúpula del Jockey Plaza ’.

Timø nació de un vínculo amical entre Felipe, Andrés y Alejo, el mismo que ha sido demostrado a lo largo de su trayectoria y en específico en cada uno de sus proyectos musicales.

La agrupación colombiana está por comenzar una nueva etapa en su carrera, al recibir tanto apoyo por parte de sus fanáticos peruanos, los tres integrantes hablaron para Perú21 para revelar detalles de su amista y la música.

Hicieron ‘match’ gracias a la música, ¿Cómo es integrar una agrupación con personalidades diferentes?

“Es algo bueno. Siento que complementamos Timø con nuestras personalidades, si todos fueran como yo no funcionaría bien porque no habría tanto progreso. Si todos fuéramos como Felipe no grabaríamos nada para redes y si fuéramos como Andrés seríamos otra cosa”, explica Alejandro Ochoa.

¿Cómo aporta cada uno a Timø?

“Todos ‘metemos mano’, lo hacemos entre los tres en conjunto. La gran mayoría de canciones del álbum lo hicimos los tres y de la mano de nuestro mánager, que también compone música. Hay habilidades de cada uno sobresale. Por ejemplo, Felipe es muy creativo para los videos musicales y Alejo para las acciones disruptivas de marketing. Todos nos completamos y tratamos de sacar la mejor en cada lanzamiento”, declara Andrés Vásquez.

¿Cómo van con los estudios y la música?

“Dejamos de estudiar, pero alcanzamos a hacer dos años de carrera, porque llegó un punto donde el trabajo nos estaba exigiendo mucho por lo que decidimos retirarnos de la universidad, ya que era muy difícil hacer las dos cosas bien. Si estábamos yendo muy bien en la universidad, estábamos fallando los compromisos con Timø. Nos tocó decidir y preferimos aplazar la universidad indefinidamente”, contó Felipe Galat.

¿Tres años atrás se hubieran imaginado todo esto?

“Como músico uno siempre tiene ese sueño de poder viajar tocando música con los amigos, parece una mentira. Nos sentimos muy agradecidos y bendecidos por la gente que nos ha traído hasta acá”, revela Andrés.

Su amistad es algo que también representa su nuevo álbum ‘Estemos donde estemos’…

“Sí, por eso tiene el nombre ‘Estemos donde estemos’ porque es una promesa que nos hicimos entre nosotros. No importa dónde estemos, siempre vamos a tratar de ser los mismos tres amigos que se conocieron en la universidad, y es lo mismo que queremos transmitir a la gente. Es muy lindo tener una hermandad incondicional y, de alguna forma, todas nuestras canciones tienen un mensaje sobre la amistad”, puntualizó Felipe.





¿Emocionados por el concierto en Perú este 20 de mayo?

“Estamos emocionados va a ser nuestro primer concierto en Lima y nosotros le invertimos trabajo, creatividad y tiempo. Estamos listo”, señala Andrés.

¿Cómo les va las giras, se acostumbran?

“Nos vamos acostumbrando porque hace poco estuvimos en México y si nos chocó hacer conciertos noche tras noche, nunca lo habíamos hecho y fue algo nuevo. En México nos pareció bastante fuerte, pero esto es nuestra motivación para seguir con la intensidad y no bajar el ritmo”, manifestó Andrés.

Jóvenes y simpáticos ¿Cómo les va con la fanaticada?

“Muy agradecidos con ellos porque son gente incondicional. Hay personas que hacen de todo para poder acompañarnos en los conciertos, personas que ahorran todo un año para poder comprar su entrada. Gracias a Dios que hemos venido a Perú y podemos vivir de lo que nos gusta hacer”, finalizó Alejandro.

El concierto de Timø el 20 de mayo será en La cúpula del Jockey Plaza. Las entradas están disponibles en Teleticket desde los 139,50 soles.

