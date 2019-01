Tiesto cumplió 50 años y lo recordamos con sus clásicos temas que lo llevaron al éxito [VIDEOS]

Tijs Michiel Verwest, o simplemente conocido como Tiesto , es uno de los referentes cuando se trata de música electrónica .

Este DJ y productor musical oriundo de Holanda acaba de cumplir 50 años este jueves. Su trayectoria como artista lo ha llevado a ganar hasta en dos oportunidades los gramófonos de los Premios Grammy : los Óscar de la música.

Fue en el año 2008 cuando en aquella ceremonia obtuvo el galardón de Mejor Álbum Dance/Electrónico por 'Elements of Life' y, siete años después, ganaría la categoría Mejor Grabación Remezclada gracias al tema 'All Of Me (Tiesto Remix)'.

Tiesto, como veterano que es, ha atravesado por etapas en su vida musical. No siempre se le escuchó como se le oye ahora. En los primeros años del nuevo milenio, el holandés estuvo ligado a la música trance.

Cómo olvidar cuando demostró sus dotes en este género de la música electrónica al ser el primer DJ en la historia en tocar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En aquella oportunidad, Tiesto se dio la licencia de crear un álbum exclusivo para este evento deportivo. 'Parade Of The Athletes' se llamó esta compilación de 12 tracks que derrochaban lo que era el trance en su estado más puro.

Como parte de su celebración por sus 50 años, decidimos recordar con esta playlist aquellos clásicos temas que convirtieron a Tiesto en uno de los mejores DJ del mundo. A disfrutar.

1. Adagio For Strings

2. Flight 643

3. Athena

4. Just Be

5. Traffic

6. Lethal Industry

7. Euphoria

8. Paul Oakenfold – Southern Sun (Tiesto’s In Search Of Sunrise Mix)

9. Elements Of Life

10. Love Comes Again feat. BT

11. Nyana