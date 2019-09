De niño, David Schelzel escuchaba pop de finales de los 60 y 70. Luego llegaría la revelación con The Smiths y Echo and the Bunnymen, bandas fundamentales de los 80 y que fueron referentes de la agrupación que fundaría siendo adolescente. Y al final de esa década, pasó de admirar a esos artistas a firmar con su mismo sello para lanzar el álbum debut de The Ocean Blue, hace 30 años.

Escucharlos es ensimismarse. Por sus melodías cálidas y letras impresionistas. Con su último disco Kings and Queens / Knaves and Thieves (2019), guardan una afinación propicia para estos tiempos. Se presentan este jueves en Lima y el viernes en Arequipa. Conversamos con el guitarrista y vocalista, también abogado y fundador de un sello independiente.

Parece que Latinoamérica se ha vuelto importante para Uds. Lo digo por la canción “Paraguay, My Love”.

Descubrimos en nuestro primer viaje a Perú que tenemos una base de fans significativa en Sudamérica. Paraguay fue también una sorpresa. La canción fue escrita justo después de nuestra última visita allí.

El álbum suena bastante melancólico...

Siempre tuvimos un lado melancólico. Incluso cuando nuestra música suena alegre. Tiendo a componer más estando triste y de humor cambiante. Y los últimos años fueron difíciles para muchos de la banda, eso sale en la música.

El último disco de la banda The Ocean Blue. Difusión (nombre del dueño)

¿Es un disco pesimista?

No pienso que sea pesimista, sino solo triste. La vida es mayormente difícil para la mayoría de la gente. Aunque hay momentos maravillosos.

¿Fue difícil componer? Leí que tenías a un ser amado con cáncer.

Sí, fue difícil. Pero también algo que necesitaba hacer. Y hacer música es algo que amo.

Sobre “Love Doesn’t Make It Easy On Us”, ¿el amor cambia a medida que se envejece?

El amor cambia como nosotros cambiamos, y como cambian a quienes amamos. Al madurar, experimentas el amor de forma diferente y somos llamados a amar en formas mucho más difíciles.

¿Qué es lo más importante que has aprendido siendo parte de Korda Records?

Puedes hacer bastante por tu cuenta ahora: grabar, manufacturar, promover. Eso no se podía hace 10 años. Pero necesitas el conocimiento, conexiones.

¿Cómo decidiste convertirte en abogado?

Siempre busqué otras cosas. Me interesé en propiedad intelectual como músico y eso me llevó a la escuela de leyes.

Has dicho que estuviste aislado cuando vivías en Pensilvania, donde se fundó la banda. ¿Eso inspiró los primeros discos?

Estuvimos aislados positivamente. No tener una escena en la que competir o que nos influyera nos abrió el mundo. Fuimos libres de ser nosotros mismos y disfrutar de música de lugares lejanos.

¿Te ves algún día fuera de la música, como abogado a tiempo completo?

Hago las dos cosas ahora, y sospecho que seguiré así tanto como pueda.

Dato:

- En su cuarta llegada a Perú, tocarán en Lima en la Discoteca Coco’s (Av. Arequipa 1530, Lince) y en Arequipa en El Quinqué (Av. Dolores L25). Joinnus.