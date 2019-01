The Cranberries estrenaron 'All Over Now', una de las últimas canciones con Dolores O'Riordan La banda de rock irlandesa decidió lanzar el primer sencillo de su último disco de estudio el mismo día del primer aniversario de la muerte de la cantante.

Dolores O'Riordan (vocalista), Fergal Lawler (batería), Mike Hogan (bajo) y Noel Hogan (guitarra) conformaron The Cranberries. Dolores O'Riordan (vocalista), Fergal Lawler (batería), Mike Hogan (bajo) y Noel Hogan (guitarra) conformaron The Cranberries. Dolores O'Riordan (vocalista), Fergal Lawler (batería), Mike Hogan (bajo) y Noel Hogan (guitarra) conformaron The Cranberries.