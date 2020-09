Tekashi 6ix9ine es un rapero muy polémico que estuvo en la cárcel por delitos vinculados al crimen organizado, armas de fuego, venta de narcóticos e intento de asesinato. Pese a su peligroso historial delictivo por formar parte de la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods, este joven de 24 años tiene gran cantidad de seguidores, que no dudó en salir a las calles para celebrar el fin de su condena el pasado 3 de agosto.

Como se recuerda, él fue sentenciado a dos años y cinco meses de prisión tras colaborar con la fiscalía al aceptar los cargos y delatar a los integrantes de su pandilla. Inicialmente estuvo tras las rejas, pero le redujeron el tiempo y los últimos cuatro meses, desde abril de 2020, cumplió arresto domiciliario.

A un mes de haber recuperado su libertad, Daniel Hernández, su verdadero nombre, habló en exclusiva con el diario The New York Times donde contó cómo es su vida ahora, sobre todo porque tiene como principales enemigos a sus excompañeros de banda, además de referirse a otros temas.

El rapero tiene un polémica vida pública que ha sido marcada por extensas peleas con otros artistas y con graves problemas judiciales (Foto: Tekashi 6ix9ine / Instagram)

¿CÓMO EVITARÁ LAS REPRESALIAS AHORA QUE ESTÁ LIBRE?

Aunque ansiaba recuperar su libertad, Tekashi 6ix9ine es consciente de que su integridad corre peligro, sobre todo cuando transita por cualquier calle, pues luego de haber testificado en contra de sus propios examigos, estos querrán vengarse de él.

Al ser consultado si teme por su vida, el trapero dijo: “¿Sin seguridad? Mucho. ¿Con seguridad? Nah”. Seguido de eso contó cuántos guardaespaldas tiene, aunque no precisó un número exacto: “Varían entre 8, 12, 22”, por cuyos servicios gasta bastante dinero.

A pesar de mencionar que tiene miedo de morir, esto ya no le preocupa mucho, pues se ha convertido en su estilo de vida. “Las calles son un mito. En este momento, si saliera de esta entrevista y tomara el tren solo a Bed-Stuy, no volvería. Si hiciste un viaje a una isla llena de caníbales, ¿volverás? Pero no te pones en situaciones estúpidas”, le dice a su entrevistador.

El trapero se caracteriza por su agresiva forma de rapear, su distintivo pelo de arco iris y sus extensos tatuajes (Foto: Tekashi 6ix9ine / Instagram)

NO SE ARREPIENTE HABER PERTENECIDO A NINE TREY

El cantante de origen latino manifestó que en ningún momento se arrepintió ni arrepentirá de haber pertenecido a la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods, pues siempre supo en lo que se estaba metiendo.

Mencionó que siguió el código de la calle, la cual consideraba era real y decidió cumplirla a cabalidad, aunque algunos de sus miembros no supieron respetarla, mucho antes de que él los delatara ante la justicia. “Antes de romper el código ¿cuántas veces me lo rompieron? Se trata de honor, lealtad”.

Al cantante le gusta mostrar cómo es su día a día en sus redes sociales (Foto: Tekashi 6ix9ine / Instagram)

SE CONSIDERA EJEMPLO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

Tekashi 6ix9ine siente que su arte está contribuyendo al mundo y vive feliz con la música que hace. “Me enamoré de la vida, del hecho de que inspiro a la gente. Cuando los niños me ven, se vuelven locos (…). Soy una verdadera inspiración para los niños, no solo por el dinero, sino demostrando”.

En ese momento recordó todo lo que vivió desde que era pequeño cuando sentía que era ignorado por todo el mundo y cómo logró salir adelante. Trabajó limpiando mesas, lavando plato y repartiendo comida por unos tres años. “Soy tú, pero me convertí en algo. Mi objetivo es alimentarme a mí y a los míos”.