Taylor Swift anuncia en Instagram la fecha de lanzamiento de su nuevo disco 'Lover' [VIDEO]

Taylor Swift utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que el próximo 23 de agosto se realizará el lanzamiento de “Lover”, su séptimo álbum de estudio, el cual contará con 18 canciones.

La portada del disco es obra de la artista colombiana Valheria Rocha y en ella aparece Taylor Swift en primer plano y envuelta en una especie de nube en tonos rosados y azules.



"Lover, el álbum, saldrá el 23 de agosto. Foto de la portada por la genia artístico @ valheria123... No puedo esperar a que escuchen esto", escribió la estrella pop junto a la imagen.

Y para el deleite de sus fanáticos, tras realizar el anuncio, Taylor Swift estrenó "You need to calm down", el segundo sencillo de su nuevo material discográfico.

El lyric video de este tema, en el que la cantante estadounidense vuelve a mostrar su apoyo a la comunidad LGTB, fue lanzado la noche del jueves en la cuenta oficial de YouTube de Taylor Swift.

En menos de 12 horas, el clip ha está a punto de superar los dos millones 700,000 visualizaciones y en los comentarios, sus seguidores resaltan que están ansiosos por escuchar las demás canciones.

Como se recuerda, en abril, Taylor Swift estrenó "ME!", el primer single se la producción que es una colaboración junto a Brendon Urie, vocalista del grupo Panic! at the Disco.