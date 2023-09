La reconocida artista finlandesa, Tarja Turunen, regresa a Lima para presentar sus más grandes éxitos en el esperado evento “Living the Dream - The Hits Tour 2023″. A puertas de su regreso, Tarja envió un saludo a sus fans peruanos en un emotivo video. “Hola Lima, Perú, estoy muy contenta de volver a verlos, ya ha pasado mucho tiempo. Nos vemos el 26 de septiembre en Festiva, este concierto forma parte de mi gira, nos vemos allí”, señaló la cantante.

Calificada como una de las voces más versátiles del rock y metal sinfónico, Tarja ha dejado una huella profunda en la industria musical. Conocida también como la soprano, compositora, cantautora y cofundadora de la icónica banda Nightwish, la artista ha forjado una carrera en solitario que ha cautivado a las audiencias de todo el mundo.

A lo largo de su carrera en solitario, Tarja ha lanzado varios álbumes exitosos que han sido aclamados por la crítica y adorados por los fanáticos de todo el mundo. Entre ellos se encuentran “My Winter Storm” (2007), “What Lies Beneath” (2010), “Colors in the Dark” (2013), “The Shadow Self” (2016), “In the Raw” (2019) y “Extra Raw” (2020), por mencionar sólo algunos.

Tarja Turunen vuelve a Lima

Los asistentes al evento único podrán disfrutar de sus éxitos más emblemáticos, incluyendo canciones como “I Walk Alone”, “Until My Last Breath”, “Eye of the Storm”, y “Falling Awake”, entre otros. Además, la velada estará enriquecida con algunos clásicos de Nightwish, brindando así una experiencia completa para los amantes de la música de Tarja Turunen.

No pierdas la oportunidad de presenciar el regreso triunfal de esta diva escandinava a Lima y vive una noche llena de emociones, virtuosismo y pasión musical. La cita tendrá lugar el 26 de septiembre en el CC Festiva, donde los fanáticos peruanos tendrán la oportunidad única de disfrutar de una velada llena de música poderosa y emocionante. Las entradas para este atractivo conciertos están disponibles en Eventrid.pe.