Los reconocidos productores peruanos Yayo on the beat, Rayser y Renyel estrenan su nuevo álbum “Trapperz”, este disco contiene 16 canciones y bajo la producción ejecutiva de IS2EASY.

Los artistas nacionales contaron con la participación de distintos cantantes urbanos como Curly King, Freeman Mdfk, Nayzel, Angeyeah, Lil Gerar, Zafre, Vladimonti, Rich White, Seventrack, Ator Untela, Zity y Edzirius King.

Las 16 canciones son Trap, que es subgénero musical del Rap que nació en los 90s en el Sur de Estados Unidos y que se caracteriza por tener arreglos densos y sobrios.

“Trapperz” ya está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer y en el canal de YouTube de Yayo on the beat.

Los productores Yayo on the beat, Raysel y Renyel demostraron su emoción por el lanzamiento del álbum “Siempre con la mente positiva, tuvimos expectativas altas por la gran producción que hay detrás de cada canción, pero no imaginamos la enorme acogida que iba a tener nuestro álbum” expresaron.

También agradecieron a su público diciendo “Este logro no solo es por nosotros, todo se lo debemos a nuestra gente que siempre está en cada paso que damos y justo por ellos seguiremos dando lo mejor que tenemos para no decepcionarlos y seguir trayéndoles nuevos éxitos”.

