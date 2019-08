Supremacía MC: Critican decisiones de jurado, formato y otros detalles

Supremacía MC no estuvo ajeno a las polémicas y prueba de ello es el supuesto tongo (decisión errada del jurado) que hubo en dos batallas: Jaze vs. Chuty y la de Aczino vs. Ritmodelia.

En el caso de la batalla entre el peruano Jaze y el español Chuty, el jurado le dio la victoria al primero y en las redes se dijo que el resultado fue muy injusto. Incluso se cuestionó que uno de los integrantes del jurado se haya retirado durante el enfrentamiento.

Posteriormente, Chuty volvió al escenario y aseguró su pase a la ronda siguiente, lo que generó confusión en él mismo, en el público y en los tuiteros.

"Yo no entiendo nada, gente, pero vamos a rapear", dijo el español mientras regresaba a la tarima, lo que fue celebrado por el público.

En el caso de Aczino vs. Ritmodelia ocurrió lo mismo y en Twitter se dijo que la victoria debió ser para el nacido en Guatemala y no para el popular MC nacido en México.

Otro de los momentos que llamó la atención fue la ausencia de Misionero durante unos minutos. El popular 'host' de las Batallas de gallos se fue del escenario por una lesión a la rodilla.

Sin embargo, después de una prolongada pausa del evento, el argentino regresó al escenario y aseguró que haría el sacrificio de aguantar el dolor con tal de animar el show que se realiza en la Costa Verde, en Lima, Perú.

La cara de Chuty somos todos pic.twitter.com/dVo9YGGtMe — Manel Aka Force (@ManelAkaForce) August 25, 2019

Uno de los jueces llega en el último patrón de la batalla Chuty vs Jaze y vota xD pic.twitter.com/ZcxL6qQq1T — Manel Aka Force (@ManelAkaForce) August 25, 2019

Chuty aun sigue vivo, los milagros si existen.



Chuty NO está eliminado, su batalla con Jaze era para definir el puesto de filtros — Manel Aka Force (@ManelAkaForce) August 25, 2019

Al parecer sufrió una recuperación muy pronta debido a las fuerzas que le enviamos. De nada Misionero . #SupremaciaMChttps://t.co/BtSj3YZu3e — Info Freestyle (@InfoFreestyle2) August 25, 2019

