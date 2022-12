La agrupación Super Junior, una de las pioneras del género K-pop en el mundo, confirmó su regreso a Perú como parte de su gira “Super Show 9: Road”. La banda encabezada por Leeteuk ofrecerá un concierto en el campo del Estadio San Marcos el próximo 11 de febrero de 2023.

Como se sabe, esta será la tercera vez que Super Junior pise suelo peruano para ofrecer un concierto multitudinario. En 2013 y 2018 llegaron al país y ofrecieron shows sold out para alegría de sus fanáticos.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Según anunció Masterlive a través de sus redes sociales, el concierto de Super Junior se llevará a cabo el 11 de febrero y las entradas tendrán una etapa de preventa el sábado 3 y domingo 4 de diciembre. La preventa se realizará con un 15% de descuento con tarketas Interbank a través de Teleticket.

“Super Show 9: Road” marcará el regreso de Super Junior a Lima después de 5 años desde su último concierto. Actualmente, el grupo está conformado por Yesung, Eunhyuk, Kyuhyun, Donghae, Leeteuk, Heechul, Si Won, Shindog y Ryeowook. Esta gira se encargará de celebrar el lanzamiento de su undécimo álbum “The Road: Keep on going Vol. 1″.

Reconocidos por combinar el género pop, Hip-Hop y baladas, Super Junior es autor de diversos éxitos como “Mr. Simple”, “Sorry, sorry”, “Bonamana”, “Devil”, entre otros. Asimismo, tienen sencillos en español como “Lo siento”, “Corazón perdido”, “Ahora te puedes marchar”, etc.

VIDEO RECOMENDADO

Daddy Yankee respalda la gastronomía peruana

El rey del reggaetón, Daddy Yankee, respaldó la gastronomía peruana en plena presentación en el Estadio Nacional de Lima. "La gran comida que tienen ustedes es otro nivel, ustedes lo saben". Además, 'The big boss' mencionó al conocido restaurante 'Mi Barrunto' y al barrio del Callao. (Fuente: Redes sociales)