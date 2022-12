La agrupación surcoreana Super Junior está de regreso a los escenarios con su nueva gira mundial “Super Show 9 : Road”. La banda recorrerá escenarios de Asia, Europa y Latinoamérica, donde incluyeron al Perú en la lista de países. El concierto se llevará a cabo el 11 de febrero del 2023 en el Estadio San Marcos.

Con más de 16 años de trayectoria musical, la agrupación coreana integrada por Yesung, Eunhyuk, Kyuhyun, Donghae, Leeteuk, Heechul, Si Won, Shindog, Ryeowook no solo regresan con su tour mundial, sino con el lanzamiento de su undécimo y nuevo álbum “The Road: Keep on going” Vol.1, que contiene cinco temas con el single promocional “Mango”, álbum que ya disponible en Spotify y YouTube.

Super Junior, tiene en su haber innumerables hits en el género pop, hip-hop, baladas y algunas en idioma español entre las que destacan: ‘Mr. Simple”, “Sorry, sorry”, “Bonamana’ ,”Devil” ; y las cantadas en solitario como “Corazón Perdido”, “Be”, “California Love”, y “At Gwanghwanmun” entre otras.

Datos:

Las entradas para ver a Super Junior salen en preventa los días 3 y 4 de diciembre con un 15% de descuento si los adquieres con tarjetas Interbank mediante la plataforma digital de Teleticket.