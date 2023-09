La industria musical está de luto. Esta mañana, el vocalista de Smash Mouth, Steve Harwell, falleció a los 56 años a causa de una insuficiencia hepática. Recordemos que la banda es conocida por su famoso éxito ‘All Star’ y por ser parte del soundtrack de la película ganadora del Oscar ‘Shrek’.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, la noticia fue confirmada por el manager de la banda, Robert Hayes, quien señaló que el deceso se produjo en la casa del cantante en Boise (Estados Unidos), de forma pacífica y rodeado de sus amigos y familiares.

Como se recuerda, Harwell llevaba casi dos años alejado de la música luego de que en octubre de 2021 anunciara su retiro por una encefalopatía, afección neurológica que afectaba su memoria y funciones motoras; también padecía de miocardiopatía, una enfermedad cardíaca en la que el corazón se agranda y se debilita. Las causas de sus diagnósticos se debían principalmente al abuso de bebidas alcohólicas y drogas durante las últimas décadas.

Sobre su trayectoria, Steve fundó Smash Mouth en 1994 junto al bajista Paul De Lisle y fueron autores de varios éxitos como ‘Walkin on the sun’, ‘Then the morning comes’ y su versión de ‘I’m a beliver’ (canción original de ‘The Monkees’).

Asimismo, siempre se mostró orgulloso sus logros musicales: cuando se retiro, expresó todo su agradecimiento al público: “desde que era niño soñaba con ser una estrella de rock, actuando frente a estadios con entradas agotadas y he sido muy afortunado de poder hacer realidad ese sueño. Para mis compañeros de banda, ha sido un honor actuar con ustedes todos estos años y no puedo pensar en nadie más con quien hubiera preferido emprender este viaje salvaje”, escribió.

