¡'Shape of You' de Ed Sheeran se convirtió en el tema más reproducido en Spotify! El cantante británico destronó a One Dance de Drake, que llevaba 11 meses como líder en esa posición de la plataforma de streaming.

¡'Shape of You' de Ed Sheeran se convirtió en el tema más reproducido en Spotify! (YouTube) ¡'Shape of You' de Ed Sheeran se convirtió en el tema más reproducido en Spotify! (YouTube) ¡'Shape of You' de Ed Sheeran se convirtió en el tema más reproducido en Spotify! (YouTube)