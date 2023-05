En los últimos días la plataforma de Spotify ha tenido que eliminar a miles de canciones que hubieran sido generados por IA. Según los datos de Financial Times, inicialmente no se pudo dar de baja por esta misma tecnología; aparte de una gran sospecha de que se hayan usado bots para elevar el número de reproducciones.

La mayoría de las canciones se llegaron a hacer con Boomy, una herramienta creada específicamente para crear música por IA. Según datos de la startup en su web, cerca del 13% de la música que se reproduce en el mundo proviene de esta página. El aviso provino principalmente de Universal Music Group, quien ha estado observando las actividades recientes de Boomy. La discografía meses atrás le pidió a Spotify que llegasen a bloquear cualquier servicio que usase IA para la producción de canciones; ya que estas herramientas se aprovechan del material de los artistas, generalmente protegido por derechos de autor, para recrear sus modelos generativos.

Aunque el mayor alarme por el momento ha sido el pico de reproducciones. “Cuando identificamos o somos alertados de posibles casos de manipulación de transmisiones, mitigamos su impacto tomando medidas”, explicó Spotify a Business Insider en un comunicado. “Esto nos permite proteger los pagos de regalías para artistas honestos y trabajadores”. Generalmente, Spotify tiende a pagar regalías a artistas y los dueños de derechos de autor por cada cantidad de reproducciones.

Por su parte, Universal estuvo a favor de que Spotify se apresurara a eliminar estas pistas creadas por IA. “Nuestra compañía siempre se entusiasma cuando vemos que nuestros socios ejercen vigilancia sobre el monitoreo o la actividad en sus plataformas”, explicó el director digital de Universal Music, Michael Nash, al Financial Times.

El CEO de Spotify, Daniel Ek, reconoció el grave problema de la aceleración de la IA, y buscó enseguida medidas que buscasen proteger a los artistas, pero sin desnivelar la innovación de la plataforma.

Colaboraciones falsas

Hubo una pequeña controversia unas semanas atrás, en la que se auspició en las redes sociales que habría una colaboración entre Drake y The Weeknd que nunco llevó a pasar, puesto que Spotify borró la pista de sus plataformas. La canción se llamaría Heart On My Sleeve (”Corazón en mi manga”) y se crearía principalmente con un software que haya imitado las voces de ambos artistas. Aunque inicialmente tuvo un alto número de vistas en Tiktok, pronto la canción desapareció.

Aunque algunos artistas, como David Guetta, ven en la IA el futuro de la música; otros muchos se quejan de ello. Una fuerte alianza de artistas se ha unido el mes pasado para crear la “Campaña de Arte Humano”, una compañía creada con el objetivo de evitar que la IA llegue a sobreponerse sobre la creatividad humana. El grupo es apoyado por la Asociación de la Industria de la Grabación de América, la Asociación de Música Independiente y la Industria Fonográfica Británica.