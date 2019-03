Estas son todas las canciones por las que Shakira ha sido acusada de plagio [VIDEOS]

Shakira y su compatriota, el también cantante Carlos Vives, vienen enfrentando una demanda interpuesta por el cubano Livam, quien denunció que "La Bicicleta", ganadora del Grammy Latino 2016 a la mejor canción, es un plagio de una canción suya.

Liván Rafael Castellano, de nombre artístico Livam, y su discográfica MDRB Music Publishing acusan a Shakira y a Carlos Vives de haber plagiado parte de la letra de su canción "Yo te quiero tanto", que lanzó en el año 1997.

Al respecto y ante un tribunal de comercio de Madrid, en España, donde declaró el último miércoles, Shakira aseguró: “No la había oído nunca en mi vida". Por su parte, Carlos Vives señaló "No conocía a Livam, ni accedí a su catálogo (de canciones)”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Shakira es acusada de plagiar una canción, pues anteriormente otros artistas y agrupaciones han acusado a la cantante de problemas similares. A continuación, te detallamos los casos:

RABIOSA (2010)

En el caso de esta canción, el problema no se originó por la letra, sino porque Shakira fue acusada de haber copiado el baile de Kate Moss, quien salió en el video de la canción "I Just Don't Know What To Do With Myself" de White Stripes.

WAKA WAKA (2010)

Este pegajoso tema fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010, y fue el dominicano Wilfrido Vargas quien de dio cuenta del parecido del coro de la canción de Shakira con el de su tema "El Negro No Puedo".

Ante ello, Shakira alegó que usó el estribillo de una canción africana para hacerle honor a Sudáfrica y se evitó una demanda que podía haberle costado alrededor de US$11 millones.

LOCA (2010)

En este sencillo la similitud de sus coros con los de la canción"Loca Con Su Tiguere" del dominicano El Cata, es muy evidente. Tras ser duramente criticada, Shakira reveló que había comprado las frases del tema.

HIPS DON'T LIE (2005)

Un año después del lanzamiento esta canción, Jerry Rivera acusó a Shakira por copiar el inicio de su tema "Amores Como El Nuestro", donde se escucha un solo de trompetas.

En aquella oportunidad Shakira indicó que fue Wyclef Jean el que sugirió que hicieran los mismo, por lo que Jerry Rivera decidió dejar de lado el caso y no proceder.