A través de su cuenta de Instagram, Selena Gómez compartió unas fotos que muestran su gran amor por la pasta.

“Agradecida por la pasta”, dice la leyenda de la cantante y actriz y que la muestra en varias imágenes con unos gestos bastante divertidos.

Como era de esperarse, las fotos de Selena lograron más de 8 millones de “me gusta” y miles de comentarios referidos a las peculiares fotos.

Respecto a la actualidad de Selena Gómez, esta también subió en sus historias y en una publicación Instagram, unas imágenes que comprueban que continúan sus trabajos en cuanto a la música.

Hay que recordar que hace unas semanas, Selena compartió dos canciones. Nos referimos a “Look At Her Now” y “Lose You To Love Me”.

Precisamente, esta última canción generó una gran controversia por la letra, pues parece relatar lo que significó el fin de su relación con Justin Bieber.

“Tenía que perderte para encontrarme”, “tenía que odiarte para amarme” y “en dos meses nos reemplazaste como si fuera fácil”, son algunas de las frases de la canción de Selena.