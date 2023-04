Después del reciente lanzamiento de su álbum ‘Ruby Fiesta’, un tributo a la cumbia peruana con toques de fusión rock, Ruby Palomino lleva este ritmo al escenario el 22 de abril a las 10:30 de la noche, en La Estación de Barranco.

La cantante también presenta su show que incluye mixes de reconocidos grupos de cumbia de nuestro país como Chacalón, Los Shapis, Toño Centella, Grupo Guinda, Néctar, Armonía 10 y Agua Marina.

“Estoy muy feliz por haber incursionado en la cumbia, siempre he tenido un lugar para este género en mi corazón rockero, y creo que la cumbia andina se parece mucho al rock y es por eso que decidí fusionarlos”, cuenta Ruby, aunque señala, “solo he incluido pinceladas de rock, pues me he preocupado mucho por respetar este género, al que admiro, al igual que a sus exponentes”.

Además, la cantante señala, “con la cumbia fusión estoy consiguiendo ampliar más mi público dentro y fuera del país, ¡vamos con todo!”.

DATOS

Entradas a la venta llamando al 970 177 958.