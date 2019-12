Hoy es un día triste para el mundo de la música, pues a los 61 años, falleció Marie Fredriksson, la cantante principal del dúo pop sueco Roxette, después de una larga lucha contra el cáncer, informó su representante este martes, según apunta la agencia AFP.

“Con gran tristeza anunciamos que Marie Fredriksson, de Roxette, falleció en la mañana del 9 de diciembre, después de una larga batalla de 17 años contra un cáncer”, precisó Dimberg Jernberg Management en un comunicado.

La artista alcanzó la fama en la década de 1990 con canciones que se convirtieron rápidamente en éxitos, y por eso, a manera de recordarla, en esta nota encontrarás los 10 temas de la popular banda que marcaron una época.

Roxette, formada en 1986 por Fredriksson y el guitarrista Per Gessle, vendió más de 80 millones de discos en todo el mundo y sus éxitos incluyeron ‘Listen to your heart’ (‘Escucha tu corazón’) o ‘It must have been love’, que cobró fama mundial por estar en la banda sonora de la película ‘Pretty Woman’, protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts.

Las 10 canciones de Roxette que marcaron una época

10.- Sleeping in my car

9.- Dangerous

8.- Joyride

7.- Fading like a flower (Every time you leave)

6.- How do you do!

5.- Spending my time

4.- The Look

3.- Dressed for success

2.- Listen to your heart

1.- It must have been love