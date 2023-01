Shakira no anda con sutilezas. Así lo demuestra en su última canción, un certero dardo que acabó con su ex, Gerard Piqué. A continuación, te presentamos cada referencia que utilizó Shakira para referirse a la infidelidad del exfutbolista español.

”Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción”: Hace un tiempo, periodistas españoles de farándula indicaron que fue en un avión retornando de vacaciones que Piqué le habría dicho para terminar, pues se sentía agobiado. También es una referencia al avión que ambos compraron y a la presunta pelea que tuvo el exjugador del Barcelona con su actual novia, Clara Chía, en un vuelo, porque, según testigos, estaba viendo el Instagram de la artista colombiana.





”Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato”: Piqué y la selección española ganaron el Mundial de Sudáfrica el 2010. Shakira narra que el ‘campeón’ no la apoyó en sus peores momentos, cuando una afección a las cuerdas vocales casi la deja fuera de los escenarios para siempre. Aquella vez, la barranquillera indicó en una entrevista que su pareja le dijo “Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar”. También recuerda que el deportista tampoco estuvo con ella cuando comenzaron los problemas de salud de su padre.

“Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”: Shakira ha contado en entrevistas que ‘la loba’ representa a la represión que tienen las mujeres. Otra perla es que ‘La Loba’ (2009) coincide con su ruptura con Antonio de la Rúa. Asimismo, llama novato a Piqué, luego de que en la canción ‘Me enamoré' sostiene que “este todavía es un niño”.

“Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques”: Este verso va directo a Clara Chía, de quien se dijo que comía la mermelada de Shakira cuando ella estaba de viaje. Precisamente, esa habría sido la pista que tuvo Shakira para descubrir la infidelidad del futbolista.

“Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-PIQUE”: En noviembre, periodistas colombianos afirmaron que Piqué le habría pedido perdón a la artista. Además, aquí le responde a quienes la tildan de ‘ardida’.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”: Veneno puro. Este es uno de los versos más potentes del tema que, sin duda, será el hit del verano y un himno de despecho. Es bien sabido que al lado de la casa que Shakira compartía con Piqué, vivían sus suegros, quienes ahora se lucen en fotos con la nueva conquista de ‘Geri’. Asimismo, recuerda el asedio de los medios de comunicación tras su ruptura y la millonaria deuda con Hacienda que la tiene metida en líos judiciales desde hace bastante tiempo.

“Tiene nombre de persona buena, CLARA-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, CLARA-mente es igualita que tú. Pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”: Directo al cuello. Shakira se dirige con nombre propio a la novia de su expareja, cuyo nombre significa “pura” y le dice que es igual que Piqué.

En esta parte del videoclip, mira hacia abajo, dando a entender que tanto Piqué como Clara Chía son minúsculos.

“Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”. La colombiana recuerda cuando su ex hacía un gesto con ambas manos cuando marcaba goles, en referencia a sus cumpleaños. Ambos son del 2 de febrero. Además, recuerda que Clara Chía tenía 22 años cuando inició el romance con el deportista. Otro dato curioso es que esta parte la canta en el minuto 2:22.

“Vas acelerado dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”: En otras palabras, llama bobo a ‘Geri’, quien en varias entrevistas señaló que dedicaba mucho tiempo a entrenar.

“Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también”: La última parte de la popular canción recuerda el acoso de los paparazzis y los problemas que tuvo por la mansión que compartió con el exblaugrana en España. Además, cuando dice “que venga también”, recuerda cuando Clara Chía fue captada en una transmisión en vivo el 2021, con Piqué en su casa.

Shakira hace el baile del robot de ‘Te felicito’. Este personaje salió en otro video dedicado al jugador cuando todo era amor. En Twitter, algunos usuarios recordaron que Piqué es fanático de Daft Punk (un dúo de robots) e incluso canta una parte con el tono de la canción ‘Harder, better, faster, stronger’.

En otra parte del video, Shakira mueve los brazos como en Waka Waka, canción del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando conoció a Gerard.

Como vemos, todos los detalles han sido calculados por la artista, que una vez más nos sorprendió y causó revuelo.