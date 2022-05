La vida de Vicente Fernández siempre despierta el interés no solo de sus seguidores sino de todo el mundo, que siempre busca conocer más detalles de lo que pasó en su camino al éxito. Si bien, las bioseries que se han hecho en su honor, tanto la autorizada como la que no tiene la aprobación de la Dinastía Fernández, muestran lo que vivió, hay algunas interrogantes que se hacen sus fanáticos respecto a las creencias y supersticiones que tenía el cantante. No solo ello, pues se preguntan si tenía algunos amuletos para protegerse de la envidia de la gente.

Debido a que ‘El Charro de Huentitán’ sí creía en la mala vibra de algunas personas, no dudaba en realizar rituales para apartar la energía negativa que lo rodeaba a él y a su familia, algo que hizo en más de una ocasión en el rancho Los Tres Potrillos.

Y es que este lugar, además de albergar a todos sus seres queridos, era un espacio en el que recibía a sus fanáticos. “Quiero que sepan que esta es su casa y yo no cobro por la entrada ni por las fotos. Aquí no hay ningún museo, yo los recibo con mucho gusto en mi rancho, no por obligación o negocio. Yo salgo a saludarlos cuando puedo y lo hago de corazón”, escribió en su cuenta de Facebook hace algún tiempo.

Debido a que muchas personas ingresaban a dicho espacio ubicado en el kilómetro 20 de la carretera Guadalajara-Chapala, te contamos las supersticiones y amuletos del artista.

Vicente Fernández es retratado durante la presentación de su nuevo disco en una conferencia de prensa en Tlajomulco de Zúñiga, Estado de Jalisco el 08 de noviembre de 2016 (Foto: Héctor Guerrero / AFP)

¿CÓMO PROTEGÍA VICENTE FERNÁNDEZ A SU FAMILIA DE LA MALA VIBRA?

Cuando Vicente Fernández empezó a comprar los terrenos que iban a conformar el rancho Los Tres Potrillos, hacía que los trabajadores limpien el área con agua bendita antes de empezar la edificación; incluso, él mismo hacía de todo para evitar que les hicieran brujería, así lo dio a conocer a TVyNovelas un trabajador del rancho que prefiere mantenerse en el anonimato.

“Él sabía hacer de todo y hacían cosas para que nadie pudiera hacerles brujería mientras crecía la propiedad”, manifestó.

Según contó el empleado, el intérprete de “Por tu maldito amor” decía que le tenían mucha envidia, por lo que hacía que los trabajos se realizaran lo más rápido posible. “Hay quienes dicen que en el borde del rancho enterraron cristales y piedras como cuarzos para que siempre hubiera suerte y que Don Vicente tiraba monedas de plata, de las de onza, para que no faltara el dinero, y arriba le ponían el piso”.

El cantante mexicano Vicente Fernández se presenta la noche del 03 de marzo de 2005 en el Gran Tikal Futura al sur de Ciudad de Guatemala, en el marco de una gira latinoamericana (Foto: Orlando Sierra / AFP)

¿Vicente Fernández era supersticioso?

Más que supersticioso, el trabajador señaló que toda la familia Fernández es muy religiosa y que cuando ‘El Charro de Huentitán’ salía de su rancho la gente le regalaba “virgencitas”.

Incluso, contó que tras el fallecimiento del cantante, el 12 de diciembre de 2021, y su posterior sepultura en dicho espacio, la casa está como “más tranquila”.

El Chente canta el 12 de junio de 1999 durante su concierto en Managua, Nicaragua (Foto: Rodrigo Arangua / AFP)

EL RANCHO LOS TRES POTRILLOS

El rancho debe su nombre a los tres hijos varones de Vicente Fernández. Fue construido en 1980 en un lote de 1,235 acres, el cual se hizo a medida del rancho de la serie estadounidense Dallas, señaló una vez en el programa de Don Francisco. Está ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado mexicano de Jalisco.

En 2005 construyó dentro de la propiedad una arena de espectáculos para 15 mil personas. Además de este espacio y la casa principal cuenta con extensas áreas verdes, una piscina en forma de guitarra, caballerizas, una capilla, un restaurante y mucho más.