Faltan solo unas horas para que se despliegue el telón y el escenario del Arena Plaza reciba en nuestro país a dos de las más emblemáticas bandas estadounidenses de punk rock. The Offspring y Bad Religion se presentan este sábado 2 de noviembre para demostrarnos que el género más contestatario de todos sigue más vigente que nunca.

El punk es un movimiento cultural que siempre ha estado en el ojo de la tormenta por la estética de sus representantes y la fuerza de las letras que, en muchos de los casos, mostraban la inconformidad de sus adeptos contra el sistema.

Sin embargo, pese a los prejuicios, han surgido exponentes que han sabido representarlo desde su nacimiento en los setenta. Incluso se dice que nuestro país sentó las bases de esta vertiente musical y cultural con la popular banda ‘Los Saicos’, que con su tema ‘Demolición’ le puso sonido a este naciente género.





Este 2019, los riffs más salvajes y los gritos más fuertes de Dexter Holland, vocalista de The Offspring y doctor en Biología molecular de la Universidad del Sur de California, sonarán acompasando el ‘pogo’ de los asistentes. Greg Graffin, vocalista de Bad Religion, en tanto, hará lo propio para dejar claro que ¡El punk no ha muerto!

Se ha anticipado que el set list de The Offspring incluirá las popular ‘All I Want’, ‘Want you Bad’, ‘Why don´t you get a job’, ‘The kid´s aren´t alright', entre otras más.

A esta arremetida musical se suman los más importantes exponentes del género en nuestro país: Inyectores y Aeropajitas demostrarán que en el Perú también tenemos representación.

DATOS

El punk rock festival se realizará este 2 de noviembre en el Plaza Arena (Javier Prado Este 4406, Jockey Plaza).