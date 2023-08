Uno de los más grandes festivales de música en el mundo, el Primavera Sound, hará una escala en Perú por primera vez, pero lo hará no en formato de festival, sino como una serie de conciertos de primer nivel que lleva el nombre de Road to Primavera.

Y arranca con buen pie al tener en la primera fecha, el 22 de noviembre, nada menos que The Cure en el Estadio Nacional. La banda liderada por Robert Smith estará acompañada de The Twilight Sad y Just Mustard.

Pet Shop Boys: es la tercera vez que el duo inglés de synth pop llega a Lima.

Les sigue los padres del synth pop, Pet Shop Boys, con su gira Dreamworld el 7 de diciembre en el Costa 21. Esta gira recoge sus veintidós hits top 10. A ellos se suma Bad Gyal y su son neocaribeño el 2 de diciembre, también en el Costa 21. Cierran el ciclo de conciertos los punks de Bad Religion el 8 de diciembre en el mismo local.

Bad Gyal: Cantante española que ha hecho del sampleo y auto tune su marca distintiva. Tienen en su haber varios discos de platino.

Con estos cuatro conciertos Perú ingresa al circuito de este festival que se inició en Barcelona, España en el 2001 y que solo paró entre el 2020 y 2021 por la pandemia de Covid-19. Pesos pesados de la música como Sonic Youth, Television, The White Stripes, PJ Harvey, The Human League, Iggy Pop, Arcade Fire, Mötorhead, Lou Reed, The Smashing Pumkins, Nick Cave, entre otros han poblado su cartelera en estos 22 años. Avisados están.

Primavera Sound, festival internacional de música anuncia la llegada al Perú de Road to Primavera con las presentaciones de The Cure, Pet Shop Boys, Bad Religion y Bad Gyal.

VIDEO SUGERIDO:

Vladimir Molina pide perdón a la Policía por lanzarle pirotécnicos