La banda peruana Beatbang presentará la ‘Noche Buena Beatle’, un evento que recordará las canciones más destacadas de The Beatles. Este evento se realizará el 23 de diciembre a las 8:00 PM y tendrá una duración de 2 horas.

Este show también será una oportunidad perfecta para disfrutar del talento de Ivan Mindreau (batería), David Durán (guitarra y voz), Giussepe Rivas (guitarra y voz), Daniel Reátegui (bajo, piano y voz) y Dennis Carranza (teclados y percusión menor), integrantes de Beatbang.

Beatbang, con más de siete años en actividad en el circuito artístico nacional e internacional, estuvo presente en la BeatleWeek de Liverpool en el año 2015 representando al Perú.

Dentro del repositorio están canciones como ‘I Saw Her Standing There’, ‘Twist And Shout’, ‘Hey Jude’, ‘Here Comes The Sun’, ‘She loves you’ o ‘Let it be’, entre otros.