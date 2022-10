Los jóvenes artistas peruanos, Cruzcaiman, DIRK, Samanez y Scarlet D’Carpio, se presentaron con éxito en el festival de celebración de la lengua y la cultura hispanas organizado por la Comunidad de Madrid , “Hispanidad 2022″. ¡Perú suena! Nuevo sonido peruano fueron los dos conciertos que realizaron estos jóvenes talentos de la nueva música peruana el lunes 10 de octubre en el Teatro Apolo de Barcelona y el martes 11 en la Sala Verde de los Teatros del Canal de Madrid.

Uno de los representantes peruanos en el evento español fue DIRK, cantautor y guitarrista de 22 años que perfila su estilo musical fusionando el pop con ritmos criollos peruanos y música contemporánea. Tiene estudios en el Liverpool Institute for Performing Arts de Inglaterra y actualmente cursa en Miami el programa de producción musical en el Abbey Road Institute. En 2020, estrenó su álbum en inglés “Before, Meanwhile & After” y este 2022, lanzó “Pisando Tierra”, fusionando con un lenguaje global el festejo, landó, vals y la marinera norteña entre otros géneros con el pop.

“Fue sin duda una experiencia inolvidable. Tocar música peruana en teatros fuera de nuestro país ha sido sensacional, con una banda de peruanos que viven en el extranjero y con más artistas de mi país. Es el combo más genuino y chévere que ha podido haber. He escuchado al público tararear, cantar y aplaudir a nuestros ritmos lo que me da una calma y esperanza increíble”, manifestó el cantante DIRK, luego de su participación en el Festival Hispanidad 2022.

Scarlet D’Carpio también fue parte de la comitiva peruana. Ella es compositora, soprano lírica y productora musical. Estudió música en la Universidad de Irvine en California. En el 2019, estrenó su primer EP “Voices of the Andes” una serie de reinterpretaciones de clásicos del folklore peruano, y en el 2021, lanzó su segundo EP “Peru with an African Heart” de cinco temas, en el que toma clásicos del cancionero criollo peruano para intervenirlos con punteos de guitarra eléctrica, acordes de jazz y coros también jazzeados. En su single “Tu Herencia” se escucha los coros de “Xanahari”, con versos de su autoría. Scarlet se ha presentado en la Basílica del Convento de Santo Domingo y en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Nos sentimos muy contentos de poder tener esta oportunidad. Es una sensación muy linda de poder compartir tu cultura por medio de un lenguaje universal como lo es la música. Tenemos mucha ilusión que la nueva música peruana se conozca mundialmente, y definitivamente Hispanidad 2022 es una de las mejores experiencias que hemos tenido compartiendo lo que más amamos hacer”, añadió Scarlet D’ Carpio sobre su participación en este evento.

¡Perú suena! llevó al público europeo a un atractivo viaje por la nueva música peruana, por los renovados sonidos latinos en un escenario. Un set musical bajo la dirección de Julio Veramendi y donde los cantautores estuvieron acompañados de una banda de talentos nacionales como Helen Zamudio, Diego García, Mateo Vásquez, Moisés Lobatón y Santiago Sarmiento. Santiago Valencia, productor musical de Samanez se sumó también a este show.

Bajo el lema “Todos los acentos caben en Madrid” y con una programación de más de 100 actividades, Hispanidad 2022 tuvo en ¡Perú suena! Nuevo sonido peruano un espectáculo dirigido a todos los interesados en las nuevas estéticas musicales de Latinoamérica y en los ritmos sudamericanos, en las tradiciones pero que buscan también nuevos sonidos.

