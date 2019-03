¿Cuál es el nombre real de Karol G, Anuel AA, Becky G, Nicky Jam y Natti Natasha?

El trap y el reggaetón están en la cima del mundo de la música. Los cantantes del género urbano se han vuelto muy populares por sus nombres o sobrenombres que utilizan para ocultar el verdadero porque puede ser muy poco comercial y este sería el caso de Karol G, Anuel AA, Nicky Jam y Natti Natasha.

La mayoría de estos artistas provienen de estratos sociales bajos y gracias a la música han logrado sumar muchos números en sus cuentas bancarias. Parte de este gran éxito ha sido gracias a su gran talento y también por su nombre artístico que los han hecho muy conocidos alrededor del mundo.

Daddy Yankee es el cantante que llevó al reggaetón a la cima, gracias a él, muchos más lograron posicionarse en el mundo de la música. Pero el detalle que pocos conocen es que su verdadero nombre es Ramón Luis Ayala Rodríguez.

Por otro lado, Don Omar, uno de los mejores exponentes del género urbano se llama William Omar Landrón Rivera, pero a pesar de su nombre no ha tenido impedimento en ser uno de los más famosos del reggaetón.

Asimismo, otros populares intérpretes de este género han decidido modificar sus verdaderos nombres y sí que les ha valido la pena.

Karol G

Su nombre real es Carolina Giraldo, tiene 27 años y actualmente es una de las mayores exponentes del trap y reggaetón. Su mayor éxito vino con el tema “Ahora me llama” junto a Bad Bunny que le abrió muchas puertas fue la más sonada que la hizo llegar a cada rincón del continente e hizo una gira a nivel internacional.

Anuel AA

Emmanuel Gazmey Santiago , conocido en el mundo de la música como Anuel AA, es un joven rapero que se ha destacado en el género del trap y reggaetón. Sus canciones “Demonia” y “La ocasión” lo llevaron al éxito, pero luego cayó preso.



Luego de dos años salió de la cárcel y se convirtió en uno de los mayores exponentes del Trap y ahora con sus temas “Culpables” y “Secreto” ha logrado obtener un gran lugar en el mundo de la música.



Becky G

Rebbeca Marie Gómez , mejor conocida comoBecky G , se ha convertido en una de las cantantes de reggaetón y demás géneros urbanos con mayor proyección en la industria de la música. Con tan solo 21 años, su nombre ya es conocido en varios países del mundo, principalmente en América Latina por temas exitosos como “Mayores” y “Sin pijama”.

Nicky Jam

Nick Rivera Caminero , popularmente conocido en el mundo de la música como Nicky Jam, es un cantante y compositor estadounidense de música urbana. Comenzó componiendo rap hasta que conoció a Daddy Yankee, el que lo ayudó a formarse en el mundo del reggaetón y que lo impulsó a alcanzar el éxito que hoy tiene.

Natti Natasha

Natalia Alexandra Gutiérrez , mejor conocida en el mundo de la música como Natti Natasha, luchó desde muy pequeña para alcanzar el éxito. Y no fue fácil. Lograr un lugar importante en medio del mundo musical dominado por los hombres ha sido un gran reto para ella. La cantante dominicana de 31 años no solo tuvo que competir por el mercado musical, sino también contra muchos productores que aún creen que “las mujeres no venden" como artistas de reggaetón. Ella se encargó de demostrar lo contrario.