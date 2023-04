Diversas plataformas y las redes sociales han ayudado a que la música de diversos artistas se popularice y llegue a muchos lugares. Ese es el caso de Sergio Zegarra, conocido como Sergi, un cantante peruano que ganó fama, principalmente, gracias a TikTok y a Instagram.

Sergi estudió Ciencias de la Comunicación y al no encontrar un trabajo estable, decidió dedicarse a la música, una de sus pasiones, que comenzó con una guitarra vieja y tutoriales de guitarra en Youtube.

En ese camino le fue bien pues se convirtió en competidor de batallas callejeras de freestyle (rap) y llegó a varios eventos de talla nacional. En este mundo conoció otros artistas y, en diciembre del 2019, sacó su primer single, ‘Fire’, y así continuó con su carrera hasta que le llegó el éxito con su tercer sencillo, ‘Seguro te pierdo’, que le cambió la vida.

Con este tema de Lo Fi Hip Hop, compuesto y cantado por Sergi y Kidflex, obtuvo más de 115 millones de reproducciones en Spotify, plataforma en la que logró liderar el ‘Top 50 Viral Charts’ en 13 países: Argentina, España, Venezuela, Chile, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Colombia, Perú y México. En el chart global logró conseguir el puesto 17.

“Me comenzaron a llamar disqueras de Colombia, México y varios países, pero firmé con Warner de Miami, me mudé. Sin embargo, tuve muchos conflictos. Me llevé con un mal sabor de boca pues trabajar con una disquera retrasa mucho el proceso. Por ejemplo, terminaba una canción en enero y la sacaba en julio, a veces en octubre. Si no sacas música en dos meses, estás muerto”, afirmó a Perú21.

“Pasé de tener 2 millones de seguidores y oyentes mensuales a unos 750 mil. Ahora estoy en el top 3 o top 5, pero antes era el número 1″, detalló.

Sin embargo, esto le sirvió para conocer a productores de todos los géneros y nacionalidades, en estudios de Medellín, Ciudad de México, Guadalajara, Miami, Orlando, Buenos Aires entre otros.

Sergi reveló que el contrato fue resuelto de mutuo acuerdo y volvió a Lima para trabajar en un nuevo disco. Es así como ahora alista nuevos temas que promete sacar en las próximas semanas.

“Mi meta es sacar una canción cada tres semanas, todos los artistas populares sacan música constantemente.

Falta de apoyo

Sergi sostiene la mayoría, en nuestro país, no respeta a los artistas: “Siento que en Perú uno no es profeta en su tierra. los shows son bajos, más me llaman de México. Mucha gente no sabe que soy peruano y cuando se entera, quieren pagarme menos por mis conciertos, es parte de la ignorancia”.

“Rechazo muchos shows porque me parece una falta de respeto que no se quiera pagar lo justo a los artistas”, remarcó indignado.

Agregó que se siente orgulloso porque su carrera despegó sin necesidad de pagar ni recurrir a ‘padrinos’. “Pegué el tema sin videoclip ni prensa. Yo no vendí mi cara, mi imagen, yo vendí música. No soy Maluma, no soy el ‘papito’, hice música y a la gente le gustó. Me fue bien sin hacer tonterías. Me han sugerido hacer escándalos para subir en mi carrera, pero no los he hecho. Casi todo es algo armado y me parece absurdo”, afirmó.





Show con Marc Martel

Este 4 de mayo, Sergi abrirá el concierto de Marc Martel en Lima y afirmó que se siente emocionado de poder conectar con un público nuevo.

“Estoy emocionado con el show, es un público nuevo y, para mí, el gran reto es ir y que tarareen mis canciones. Esta vez presentaré banda completa, he cambiado algunos músicos y estamos preparando un show súper top. El que escucha mi música escuchará algo más especial”, indicó.

Finalmente, dejó un mensaje a la audiencia: “Apoyen lo que les gusta, a veces les cortamos las alas a muchos soñadores talentosos, hay que darles una oportunidad”.

