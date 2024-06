Con más de 150 millones de reproducciones en Spotify y con una nominación al Latin Grammy (2022), Nicole Zignago, la joven cantautora limeña, regresa al Perú en el marco de su gira Escrita Tour para dejar en claro que brilla con luz propia. La cita es en Lima el 11 de julio en el Centro de Convenciones Barranco. Tocará también en Arequipa el 12 de julio y el 13 en Trujillo.

¿Qué quieres que deje escrito este álbum?

Quiero que este álbum quede como mi manifiesto, que cuente la historia de mis veintes, de cómo me he encontrado, me he desencontrado, me he enamorado, me he desenamorado. He pulido muchas esquinas de mí. Quiero que quede escrita parte de mi historia, por si a alguien le sirve escucharla y leerla y hacerla suya. Ese es el propósito más grande de la música en general.

¿Qué fue lo más retador de hacer este álbum?

Definitivamente la paciencia que he debido tener. Esta carrera en general te obliga a desarrollar la paciencia. Este álbum me tomó muchos años. Por ejemplo, la canción “Mimos” la escribí hace cinco años, en mayo de 2019. Creo que también la capacidad de mantenerte con un norte claro porque en el camino puede que te vayas a otras direcciones, pero uno debe regresar con la paciencia y con la compasión a uno mismo, hacia ese álbum. Este álbum, Escrita, ha sido mi gran maestra los últimos cinco años.

¿Qué vamos a encontrar en estas 11 canciones?

Van a encontrar a una Nicole muy honesta, muy vulnerable, muy auténtica. Yo disfruto mucho de la nostalgia y las canciones de desamor. Siento que brillo mucho ahí. Encontrarán una Nicole desgarradora, a la que le rompieron el corazón. Una Nicole que se enamoró y una Nicole que también entendió el paso del tiempo, que va transitando por sus veintes.









Algo que impactó fue la ruptura de tus padres. ¿Qué te ha dolido más, tu ruptura o la de ellos?

Ninguna. Siento que a veces nos hacemos más daño a nosotros que cualquier otra cosa. Al final lo que nos sucede a lo largo de la vida no nos pasa a nosotros.

¿Un clavo saca otro clavo?

Depende de la situación. A veces es necesario un clavo para olvidarte del otro. No significa que te vayas a quedar con ese clavo, pero a veces es necesario también divertirnos, ¿no?

¿Y si alguien te dice “Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo”?

Me da mucha emoción. Me habría encantado conocer a mi abuelo, que en paz descanse. Pero es muy bonito poder seguir escuchándolo y conociéndolo a través de lo que dejó.

¿Has cantado esa canción?

Fíjate que nunca la he cantado. He escuchado mucho a mi papá cantarla, pero nunca la he cantado.

¿La puedes cantar?

Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo, que donde quiera que esté siempre tú estarás conmigo (canta).

¿Por qué decidiste empezar una gira acá?

Porque para mí era importante regresar a la tierra en la que nací, la que me escuchó cantar por primera vez. Reconectar con mi país. Para mí era importante que la primera parte de la gira comenzara aquí. El 11 de julio vamos a estar en el Centro de Convenciones de Barranco y luego nos vamos a Arequipa el 12 y a Trujillo el 13. La segunda parte de la gira sigue en México.

¿Y luego qué sigue?

Ojalá que la gira se siga extendiendo. Van a venir más fechas, pero todavía no las hemos anunciado. Pero estamos trabajando en eso. Ahorita voy a ir a Colombia también a hacer promoción allá.

¿Qué le espera al público que asistirá a tus conciertos?

Mi música es para la gente que siente un montón, que ama mucho de manera muy pasional, que decide embarcarse en una aventura de sentir y de conocerse. Vamos a gritar, vamos a saltar y llorar también.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO: