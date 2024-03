Nick Carter integrante de los Backstreet Boys se presentó la noche del miércoles último ante sus fans peruanas en íntimo concierto donde hizo un repaso de los éxitos de la agrupación y en solitario.

“Who I Am” es el nombre de la gira en solitario de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, que viene presentando por diferentes ciudades del mundo, las últimas presentaciones fueron en Chile y Argentina respectivamente.

La gira “Who I Am” de Nick Carter representa según sus palabras: “Mostrarle a sus fans las canciones que lo hicieron ser el artista que es ahora”.

The Who I am Tour for South America starts TONIGHT! pic.twitter.com/EYx9SVriNj — Nick Carter (@nickcarter) February 29, 2024

El pasado miércoles 6 de marzo Nick Carter se presentó ante un público peruano que no dejó de cantar y moverse al ritmo de las canciones, demostrando su capacidad vocal y manejo sobre el escenario.

Nick Carter inicio la noche interpretando “Larger than life” canción que lanzará con los BSB en 1999, la cual hizo vibrar a los fans que se reunieron en el Centro de Convenciones de Barranco. Luego interpretó canciones propias como “Sunglasses”, “Get over me”, “Don’t Forget about me”, entre otras.

Las canciones de los Backstreet Boys no faltaron, “Shape of my heart”, “As long as you love me”, “Quit playing games” fueron solo algunas de las canciones que interpretó para luego terminar con los éxitos “I want it that way” y “Everybody” que hicieron vibrar a las fans, siendo un cierre perfecto de la noche y de su gira “Who I Am”.





