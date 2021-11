Apple TV+ y Mariah Carey presentan el espectacular show festivo, ‘Mariah’s Christmas: The Magic Continues’ que se lanzará a nivel mundial el viernes 3 de diciembre en Apple TV+.

El esperado especial navideño del que Mariah también es productora revelará la primera y única interpretación del nuevo sencillo del ícono mundial, ganadora de varios premios Grammy, ‘Fall in Love at Christmas’.

Mariah Carey está acompañada por el artista mundial, nominado al Grammy, Khalid y la leyenda ganadora del Grammy Kirk Franklin, quienes llevan el espíritu navideño a los fanáticos de todo el mundo.

La Reina de la Navidad también celebrará las fiestas con una nueva y deslumbrante interpretación del favorito de los fans, ‘Christmas (Baby Please Come Home)’.

‘Mariah’s Christmas: The Magic Continues’ también incluirá una entrevista exclusiva con Zane Lowe y Carey de Apple Music, junto con sus gemelos de 10 años, su hijo Moroccan y su hija Monroe, mientras comparten sus momentos navideños favoritos, y Carey celebra a su amado clásico navideño, ‘All I Want For Christmas Is You’, y el éxito perenne de Apple TV+, ‘Mariah Carey’s Magical Christmas Special’.

