Mariah Carey nos cuenta sobre el especial navideño que estrenará con Apple TV+

“Mariah’s Christmas: The Magic Continues” es el segundo especial navideño de la cantante exclusivo para Apple TV+, después del exitoso producto lanzado en 2020 donde estrenará lo que podría ser su nuevo himno navideño ‘Fall in love at Christmas’.

Mariahs Christmas The Magic Continues, este 3 de diciembre en Apple TV+.

Mariah Carey y Apple TV+ presentarán por segunda vez un especial navideño esta vez titulado: ‘Mariah’s Christmas: The Magic Continues. En este show Mariah presentará por única vez su nueva canción en exclusiva ‘Fall in love at Christmas’.

Tal como en la edición anterior, Mariah Carey’s Magical Christmas Special, contará con la presencia de diversas estrellas del entretenimiento.

Mariah compartirá el escenario con Khalid y el nominado al Grammy, Kirk Franklin: “Kirk es una leyenda en el mundo de la música gospel se mantiene tan joven y vibrante y sorprendente. Cuando estuvimos todos juntos sentí esto tan increíble que iba a ser tan sorprendente”.

Sobre su nueva canción Mariah dijo que esta era una canción romántica la ha hecho muy feliz: “trabajar con Khalid y Kirk Franklin y poder presentar ‘Fall in love at Christmas’ por primera vez en este especial navideño, que es una canción de amor, que tiene un poco gospel y extravaganza al final, estoy muy agradecida”.

En otro momento, Mariah contó cómo durante la pandemia del COVID-19 trató de mostrarse fuerte para sus fans y agradeció tener ese tiempo ‘fuera’ para dedicarse a componer y hacer nueva música, el contacto con ellos fue algo de lo que más añoró y ha tratado de combinar esos momentos en este nuevo especial navideño.

El especial navideño ‘Mariah’s Christmas: The Magic Continues’ se podrá ver a través de Apple TV+ desde este 3 de diciembre, y será una oportunidad que Mariah ha esperado para que sus fans puedan disfrutar un poco de la magia de la Navidad junto a su familia, ya que sus gemelos de 10 años participarán en este especial.

‘All i want for Christmas is you’ cómo clásico navideño

Recordemos que hace más de 20 años Mariah Carey presentó ‘All i want for Christmas is you’ una canción que no ha dejado de sonar y se ha vuelto en una canción símbolo de navidad. Esta canción fue compuesta por Mariah y Walter Afanasieff en 1994 como parte de su álbum Mery Christmas.

La canción cuenta con hasta 3 videoclips. Son muchos los artistas que la han cantado con o sin permiso, pero hace unos años Mariah la cantó en dueto con Justin Bieber.

VIDEO RECOMENDADO:

Spider-Man: No Way Home presentó su segundo tráiler oficial y en esta edición de #Fans21 Alvaro Treneman analiza el trailer que ha dejado a muchos con las ganas de que el estreno se adelante ¿Se confirma el spiderverso?, ¿Tobey Maguire y Andrew Garfield serán parte de lo nuevo de Marvel?