Morrissey regresa a Lima en olor a Sold Out. Con solo un día de preventa de entradas, las zonas A y B se agotaron y la C está próxima a correr la misma suerte. Y es que el esperado concierto del ex vocalista y letrista de The Smiths ha dejado chico el anfiteatro del Parque de la Exposición y sin duda daría para un evento más grande.

En las veces anteriores que Steven Patrick Morrissey, 64, ha estado en el Perú, sus fanáticos han agotado entradas rápidamente y se cuentan entre los más devotos de la escena musical. Incluso fanáticos de otras partes de Latinoamérica se han hecho presentes.

Este concierto, a realizarse el 14 de setiembre, y que celebrará sus 40 años de vida artística (el nombre de la gira es casualmente: 40 Years of Morrissey), traerá a vida clásicos de The Smiths como There is a Light that never goes out, How soon is now, pero también de su carrera solista como Everyday is like Sunday, Suedehead, First of the gang to die, Let me kiss you, You have kill me, entre otros.

Las pocas entradas que quedan se pueden adquirir en Teleticket .

VIDEO RECOMENDADO