Durante el 2022 Gil Shavit invertió exitosamente en Chim Pum Music, Inzei Monumental y Monumental Music, productoras de música con el objetivo de promocionar talento peruano a audiencias internacionales.

Aunque fue un año complicado, la industria musical peruana floreció en el Callao con Monumental Music Group, del empresario Gil Shavit. Shavit tenía el propósito de impulsar talento peruano que no encontraban posibilidad de emerger. Además de la salsa, en el Callao están surgiendo nuevos ritmos de música.

SERGIO GEORGE UN GRAN ALIADO

Ante todo, Shavit desea que haya mayor crecimiento en los géneros de salsa, urbano y bachata. Al unirse con el productor musical estadounidense Sergio George, ganador de cuatro Grammy Latino 2022, lanzaron Chim Pum Music para impulsar el talento peruano.

“Sergio es un gran aliado. Con su trayectoria y su gran trabajo, que ya todos conocemos porque ha trabajado con Marc Anthony, La India, Luis Enrique, entre otros, impulsará la carrera de los cantantes peruanos”, explicó Shavit.

Este año con Chim Pum Music firmaron a Cielo Torres, Farik Grippa, You Salsa y Gaby Zambrano, para las primeras estrellas peruanas que mostrará la productora.

Sergio George y Yahaira Plasencia

GÉNERO URBANO

Mientras tanto, el género urbano encontró gran éxito al aliarse con Inzei Monumental, que nace de la fusión de Monumental y el sello discográfico Inzei Records de Estados Unidos. Rojas on the Beat está apoyando esta causa; el productor anteriormente ha trabajado con estrellas como XXXTentación, Rauw Alejandro, Lil Pump y Mariah Angeliq.

“Esta unión fortalece el vínculo para encontrar más exponentes peruanos del género urbano y que sean reconocidos a nivel mundial”, explicó Rojas.

Inzei Records ya tiene la firma de talentos nacionales como Murder, Neiram, Woody kief, Jey Army, Los del Joseo, Flako Dogg, Daniel Cano, entre otros. Todos los cantantes tienen perfiles en Spotify y sus canciones aparecen en la lista de novedades del fin de semana.

SOIFER Y MONUMENTAL MUSIC

También creció con heces Monumental Music, que surgió para fomentar la unión entre los jóvenes de los barrios del Callao. Para ello les apoyó la cantante Micheille Soifer. La cantante incluso viajó a Colombia donde fue entrevistada por estas novedades, y su última presentación fue en el Estado Nacional en el show de la pareja colombiana Mike Bahía y Greeicy Rendón.

También se cuenta con el apoyo del productor Jefry Lozano, quien siempre busca nuevos talentos. “El mundo de la producción es difícil porque muchas veces hay que ser hasta psicólogo. Con los chicos hemos avanzado bastante: sus letras pasaron de ser apuntes intensos y profundos en libretas a encontrar una madurez muy notoria”, aseguró. “El objetivo es que, por lo menos, cada chico salga con una producción. Esto podría ser el inicio de un artista importante.”

“El camino es largo, siempre habrá comentarios no tan agradables, pero con los hechos se demuestra lo importante de sacar adelante el talento peruano. Nosotros sabemos todo eso e igual apostamos por el Perú, así que del Callao pal mundo”, comentó Shavit, quien junto a Sergio George, Rojas on the Beat y Jefry Lozano, quieren exportar talento peruano.