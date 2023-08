Una leyenda llega al Perú. ‘Moncho’ Rivera es uno de los precursores de la salsa en el mundo. Su talento como compositor y cantante es reconocido entre los conocedores del género y hoy pese a su trayectoria, se muestra agradecido con su tío, el recordado Ismael Rivera del que siente ha heredado su legado. El artista llega para ser parte del cartel de estrellas del Festival Internacional del Callao, que se realizará el sábado 19 de agosto en el estadio Miguel Grau. Las entradas están a la venta en Teleticket.

El boricua sostiene que, pese a que cuenta con un repertorio propio, canta las canciones de su famoso tío porque la gente se lo pide y porque no considera que sea un problema. ¨Los artistas estamos para darle lo que el público quiere, nos puede gustar o no, pero nosotros servimos a nuestros fanáticos y si ellos lo piden, bienvenido. Soy admirador de mi tío Ismael, me siento orgulloso de lo que brindó a la música y espero estar a la altura de lo que aportó, yo siento que sí¨, sostuvo el popular sonero.

Cabe señalar que ‘Moncho’ Rivera acaba de estrenar su cuarto disco ¨Riverístico con clave¨ con el que hace su debut como compositor. Sin lugar a dudas el público chalaco podrá disfrutar de las clásicas melodías de Ismael Rivera como ‘Las caras lindas’, ‘El Nazareno’, ‘Incomprendido’, entre otros clásicos del género que aún pese a los años, continúan marcado la pauta musical en la salsa.

El cartel internacional del Festival Internacional del Callao lo componen Hnos. Moreno, Hildemaro, Viti Ruiz y Víctor Manuelle. Además, estarán presentes Bembé, Brunella Torpoco, Zaperoko, JP El Chamaco, Son Tentación, entre otros.

