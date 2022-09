El cantante, compositor y multi-instrumentista hawaiano arribará a nuestro país el próximo 20 de octubre como parte de su gira South American Tour, donde ofrecerá un concierto íntimo en el Sargento Pimienta de Barranco. Permant Holiday, These Are My Roots, Human Race, Peace, Dub & Harmony son algunos de los temas que el público asistente podrá disfrutar. Las entradas podrán ser adquiridas a través de Joinnus (www.joinnus.com).

Mike Love llega con una propuesta de “música revolucionaria”, como él mismo define, tratando temas como el positivismo y espiritualidad que promueve como parte de su estilo de vida. Y es que el artista es un activista social, protector de los animales y defensor de los derechos ambientales. “La música revolucionaria puede parecer difícil en estos tiempos, pero eso no quiere decir que la revolución no está siendo gestada. A través de mi música quiero fomentar la educación y la unión y que la personas vivan con libertad buscando hacer el bien en todo lo que hagan”, comenta el artista.

La música de Mike Love tiene como principal influencia el reggae y la cultura rastafari, sin embargo sus composiciones incluyen toques de soul, blues, jazz y rock progresivo. Actualmente, se ha convertido en un espectáculo reconocido internacionalmente, potente y en el estilo banda de un solo hombre, utilizando loops, muchos instrumentos y una gama de diferentes técnicas vocales y estilos musicales para crear un sonido grandioso que desafía el hecho de estar solo en el escenario.

Desde entonces, las performances de Love han llevado al artista a algunos de los más grandes escenarios del mundo. Byron Bay Blues and Roots Festival (Byron Bay AUS), Reggae Sunska (Bordeaux FR), One Love Festival (Auckland NZ y California EE. UU.), California Roots Festival (Monterey EE. UU.), Boomtown Fair (Reino Unido), Sziget Festival (Budapest, UE), Woodstock Festival (Polonia, UE), Electric Forest (Michigan, EEUU.), Wanderlust Festival (Hawaii, EE. UU.) y muchos más festivales donde ha destacado Love.

Mike Love.

Mike Love llegará a nuestro país para ofrecer su primer concierto en el Sargento Pimienta - Av. Bolognesi 757, Barranco- Las entradas podrán ser adquiridas a través de la web de Joinnus y la primera etapa de pre-venta se encuentra disponible hasta el 30 de septiembre a S/. 100. Del 01 al 15 de octubre las entradas cuestan S/. 120 y del 16 al 20 de octubre las entradas costarán S/. 150.

Como parte del show, habrá una exclusiva barra de alimentos orgánicos, así como un bar especial con alternativas para los asistentes. Además de reconocidos artistas nacionales como invitados, que serán anunciados próximamente.