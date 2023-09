La banda conformada por Joey DeMaio, Eric Adams, Michael Angelo Batio y Dave Chedrick celebran más de 40 años siendo los cultores del metal épico más intenso de la escena musical y lo hacen con una gira mundial: Crushing The Enemies of Metal Tour Anniversary 2023.

Manowar, nacida en la decadente Nueva York de inicios de los años 80s, fueron pioneros en inspirarse en la poesía épica, en la mitología nórdica, romana y griega, e incluir historias de hechiceros, batallas fastuosas y seres mágicos. Punto aparte es la potencia de su sonido que logró los 126 dB, lo que los llevó a ingresar a los récord Guinness en 1984 superando a The Who.

Como si fuera poco, en el 2008 dieron en Bulgaria el concierto de heavy metal que más duró en la historia: nada menos que cinco horas y diez minutos.

Con 19 álbumes a cuestas, su última entrega fue el año pasado. El título le hace honor al estilo de la banda: Highlights from the revenge of Odysseus.

La cita está pactada para el 14 de setiembre en el Arena 1. Las entradas están a la venta en Joinnus.