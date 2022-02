Uno de los Dj’s más mediáticos de la escena electrónica mundial, MARTIN GARRIX, llega a nuestro país para tocar para el público peruano el próximo sábado 19 de Marzo en el recinto del Arena Perú, esto como parte de su Tour por Sudamérica que también incluye a Chile, Argentina, Colombia y Brasil.

Oriundo de Países Bajos, MARTIN GARRIX es un DJ , productor, y fundador del sello discográfico STPMD RCRDS que comenzó a destacar con su primer éxito “Animals” en el 2013 siendo catalogado por muchas revistas como “DJ Magazine” como el DJ #1 del mundo. Posteriormente vino su firma con Sony Music, consolidando su carrera y convirtiéndose en el DJ más joven de la historia de la música electrónica obteniendo dos MTV European Music Awards como “Mejor Artista Electrónico” y “Mejor Actuación World Stage” y nuevamente elegido el mejor DJ del mundo esta vez por la revista “DJmag”.

En el 2018, GARRIX participó en la clausura de los Juegos Olímpicos de Pieonchang en Corea del Sur causando furor con “Animals”, “Forever”, “Together”, “Pizza” y “Like I do”. Posteriormente hace una colaboración con Bono y The Edge titulada “We are the People”, que fue banda sonora de la UEFA Euro 2020.

En su corta pero intensa carrera ha publicado 4 EPs: ‘Gold Skies’, ‘Break Through The Silence’, ‘Seven’ y ‘BYLAW’. Algunos de sus mejores temas hasta ahora son “In The Name Of Love” junto a Bebe Rexha, “Animals”, “Scared To Be Lonely” con Dua Lipa, “Forbidden Voices”, “These Are The Times” o “So Far Away” con David Guetta, Jamie Scott & Romy Dya.

“Won’t let you go” es lo más reciente de Martin Garrix quien une su talento con Matisse & Sadko y John Martin, considerando esta nueva canción una mezcla de sus sonidos y sumamente especial porque abrió con la misma sus shows después de la pandemia en Europa.

Con solo 23 años, Martin Garrix es el DJ que hace bailar a la gente en todo el mundo y es uno de los cabezas de cartel más solicitados en los festivales más top de música electrónica como Tomorrowland, Ultra Music, y Lollapalloza,

Los tickets para disfrutar de esta gran fiesta de la música electrónica con Martin Garrix salen en pre-venta con cualquier medio de pago este Jueves 17 y Viernes 18 de Febrero en la plataforma digital de Teleticket con precios para modalidad Individual desde s/.139 Tribuna, s/.198 General, s/.379 Vip, s/.479 Platinum y modalidad Boxes desde s/.2110 Box General, s/.3960 Box Vip , y s/.4920 Box Platinum.

