El cantante Marc Martel, reconocido por imitar al mítico Freddie Mercury, llega al Lima con su tour ‘One Vision Of Queen’ el próximo 4 de mayo. El evento musical será en la Sede Legado VIDENA.

El universo Queen invadirá Lima y los fans podrán entonar los clásicos himnos de la legendaria banda británica, como: We Will Rock You, Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody, I want to Break free, Don’t Stop Me Now, Radio Ga Ga, Somebody to Love, We Are the Champions, Under Pressure, entre otras.

ONE VISION OF QUEEN feat. Marc Martel 2023 llega el próximo 4 de abril a Lima. (Foto: Difusión)

Luego del éxito en su gira Sudamérica 2022 en Perú, Chile, Argentina y Brasil. Esta vez, el músico regresa a México, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Guatemala y Costa Rica.

El intérprete es considerado como “la reencarnación de la voz del desaparecido rockero británico”. Además, el talentoso artista fue descubierto por los miembros originales de Queen, Brian May y Roger Taylor, y ha estado de gira por todo el mundo con sus propios espectáculos de Queen. ¡Esa voz! Escuchas, cierras los ojos y piensas que es Freddie. Es increíble”, comentó Roger Taylor, baterista de la banda Queen.

Además, en un artículo de la prestigiosa revista Rolling Stone se menciona: “El parecido vocal de Martel con Mercury es sorprendente”. Por otro lado, el afamado diario estadounidense, New York Times, definió a Marc Martel como “el doppelganger (doble atemporal) vocal del líder de Queen, Freddie Mercury”.

Las entradas para el evento musical están a la venta por Teleticket. Puedes visitar la página del artista aquí.