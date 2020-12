Este Año Nuevo será diferente. Las reuniones sociales están prohibidas y la mayoría de nosotros celebraremos la llegada del 2021 desde la soledad de nuestras casas. Pero aún así hay alternativas para pasar un buen rato. Por eso te traemos una serie de conciertos para que celebres las 12 de la noche como si estuvieras en vivo.

1. Maluma

Maluma estará en Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, que tiene como sede principal el Times Square en Nueva York (Estados Unidos), y un escenario secundario en Los Ángeles, donde estará el artista colombiano. En esos escenarios estarán figuras de la música mundial como Miley Cyrus y Jennifer López, cuyas presentaciones se realizarán desde las 8:30 p.m. y se podrán ver en el canal ABC de Estados Unidos.

Puedes ver el concierto acá.

2. Juanes

El cantante Juanes estará en el especial de Nochevieja que se realiza tradicionalmente en la red de televisión pública de Estados Unidos, PBS por sus siglas en inglés. El artista participará en el evento United in Song: Celebrating The Resilence of America que se emitirán hoy a las 8 p.m. y 9:30 p.m. en PBS, PBS.org y la app de video de PBS. Entre los acompañantes estarán la nominada al Grammy Jammie Barton, el violonchelista Yo-Yo Ma, la actriz Anna Deavere Smith, el pianista Jean- Yves Thibaudet, la cantante Patti LaBelle y la Amertican Pops Orchestra, entre otros.

Pueden ver el concierto acá.

3. J Balvin y Karol G

Los reguetoneros J Balvin y Karol G estarán en la plataforma Youtube en una transmisión de fin año que se llama Hello 2021. El show se dividirá en cinco partes para cubrir las regiones de India, Japón, Corea, Reino Unido y América. A partir de las 10:30 p.m. de hoy, la presentación de los colombianos se podrá ver en el canal digital Youtube Originals. Junto a ellos estarán también Dua Lipa, YG y Kane Brown.

Puedes ver el concierto acá.

