Desde Ginebra vía Skype, conversamos con el músico e investigador peruano, el doctor Luis de la Calle quién presentará un disco con Sony Music de Japón, de folclore peruano y donde su invento el instrumento musical la ‘quena flauta’ es la protagonista.

Luis de la Calle tiene 30 años de carrera musical, salió del Perú a los 16 años y toco con grandes músicos internacionales. Su talento es natural, por ello cuando llegó al Conservatorio de Música de Dinamarca no pudo ingresar ya que no sabía leer, ni escribir música: “yo todo ingenuo con 27 años quise ingresar al conservatorio de Dinamarca”, nos cuenta.

Le tomo diez meses a De la Calle prepararse para ingresar al Conservatorio de Música: “cuando estudie la flauta transversa el sonido metálico no me gustaba…pero estaba fascinado con su sistema, entonces se me ocurrió fusionar la quena con la flauta… con Manuel Martos, hicimos más de 500 intentos de unir ambos instrumentos y en dos meses y medio conseguimos este invento de la ‘quena flauta’”.

Ahora después de varios años sigue recogiendo logros con su invento. Ha tocado con sus ídolos musicales y ha llevado la música peruana a los mejores escenarios del mundo.

Lanza disco con Sony Music de Japón

El próximo 11 de nombre será el lanzamiento de su disco con Sony Music de Japón. La grabación no fue sencillo por la pandemia del coronavirus, “lo grabe en abril con músicos de la Orquesta Sinfónica de Noruega, el gobierno no permitía reuniones de más de 5 personas, así que lo fuimos grabando de 5 en 5 músicos, en la cresta de la pandemia”, nos comenta.

“Sony Music me pidió un disco de folclore peruano y afroperuano…son ocho canciones que escribí y 3 canciones japonesas… el álbum de Sony también presentará mi invento como instrumento original”, nos habla De la Calle sobre su disco que será lanzado el próximo 11 de noviembre.

Además el doctor De la Calle nos comentó que está involucrado en la edición de un libro que le tomó cinco años de investigación: “Transmitiendo una cultura ancestral en riesgo de desaparición: análisis didáctico de los modos actuales de la enseñanza de la flautas andinas”.

Su libro está dirigido en especial al público del Perú, la Universidad de Ginebra ha catalogado su libro como la primera publicación en el campo de la educación sobre la didáctica musical de una cultura ancestral en este caso sobre la “cultura tradicional de la música andina”. Todo un orgullo para el Perú.