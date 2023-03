El Latin Pop Fest Vol. 1 se llevará a cabo el 25 de marzo en el Centro Cultural Lima en Chorrillos y una de las voces que más llamará la atención, sin dudas, será la de Lucas Arnau, el cantante del éxito musical Te doy mi vida, con el cual saltó a la fama y ya visitó al Perú en diversas oportunidades.

Perú21 pudo hablar en exclusiva con Lucas Arnau, quien nos contó detalles de su relación con nuestro país, los conciertos que dio, la comida, la gente y, sobre todo, lo que será este nuevo show junto a Fanny Lu, Danni Ubeda, Jerau, Mauricio & Palo de agua, Dragón Rojo (Dragón y Caballero) y Alejandro González (Bonka).





Lucas Arnau vuelve al Perú

El cantautor colombiano ya visitó nuestro país en diversas oportunidades, siendo la primera de ellas cuando estrenó su primer álbum, El Buen Camino, junto a su éxito mundial, ‘Te doy mi vida’. Lucas ya hizo retumbar con su música diversos recintos como el Markham, el estadio Monumental, Centros Comerciales y playas del Perú. También disfrutó de los distintos potajes limeños.

“Perú fue el primer país internacional que nos recibió y lo hizo con los brazos abiertísimos. Tengo unos recuerdos muy gratos del Perú como el concierto en el Markham, otro que fue multitudinario y en el que había, no sé, unas 25000 personas. Yo no sé cómo cupimos ahí”, recordó emocionado.

Además, Arnau contó cómo es que lo contactaron para volver a visitar nuestras tierras: “A mí me llamó Mauricio (de Mauricio y Palo de agua), que es mi amigo personal, y me dijo: ‘hay una oportunidad de ir al Perú con Fanny y con nuestros amigos’ y yo le respondí: ‘buenísimo, vamos, me parece súper divertido’, yo con ellos me entiendo muy bien, con todos, todos somos muy amigos, somos como una familia, parecemos como si fuéramos como compañeros del colegio”.





¿Cuál será el formato musical del Latin Pop Fest Vol. 1?

“Lo más lindo de todo es que cada artista saldrá a cantar sus canciones más populares, entonces tú vas a ver un repertorio lleno de éxitos. Eso es eso es asegurado. Va a ser una fiesta muy linda, vamos a divertirnos mucho porque el Perú siempre ha sido un público espectacular y siempre tienen una respuesta muy linda. Entonces, siempre son muy divertidos los conciertos que hacemos en el Perú”, aseguró.

El Latin Pop Fest Vol. 1 llegará al Perú con un formato innovador, en el cual los siete artistas anunciados irán intercalando sus intervenciones unos con otros en una especie de ruleta rusa que irá girando entre los grandes éxitos de cada uno en una mezcla afrodisiaca para todos los asistentes que podría incluir hasta nuevos dúos.

“(Los dúos) pueden pasar, porque vamos a estar ahí todos, entonces seguramente cosas así pueden ocurrir en el show, eso sí te lo puedo asegurar. Vamos a ir a hacer una fiesta al Perú. ¿Qué más bonito que eso? Es una oportunidad para reencontrarnos todos y para ir a cantarles las canciones que tanto les gustan y que tanto nos gusta cantar a nosotros para ustedes, así que va a ser un beneficio para todos, un beneficio mutuo”.

Además, el cantautor de 43 años reveló que “cada artista cantará entre cuatro y 5 canciones y yo creo que, por mi parte, hay que cantarles ‘Te doy mi vida’, ‘De rodillas’, ‘Ay, doctor’. No sé. De pronto, cantarles la nueva versión de ‘De rodillas’, que es con mariachi, es hermosa y es la que estamos lanzando ahora”.





El nuevo álbum de Lucas Arnau es de despecho

“Se viene un álbum muy lindo que lanzaremos ahorita en mayo y es un conjunto de duetos. Hemos cantado junto a Pipe, a Marc, a Mariana Gómez y ahora hicimos una canción con Luis Alfonso. Este álbum se llamará como una frase que tengo tatuada: “El amor no es para cobardes”, adelantó.





“Este será un álbum que les recomiendo mucho porque es muy sentido, con un color muy bonito. Es espectacular porque tiene música regional mexicana que es muy rica. Es un álbum que es casi todo sobre despecho y es muy lindo, se los recomiendo mucho. Ya hay varias canciones en al aire, pero faltan unas cuatro más, así que estén muy pendientes.





