Un 9 de setiembre, pero de 1971, se lanzaba en los Estados Unidos ‘Imagine’, el álbum más reconocido de John Lennon en su carrera como solista. Se trata del segundo trabajo del exBeattle en solitario, escrito y grabado tras la separación de la mítica banda británica.

En esos momentos, tras una dura etapa de separación, los principales compositores de The Beattles, John Lennon y Paul McCartney, se encontraban en muy malos términos, algo que causó suspicacias en el tema del álbum titulado “How Do You Sleep?”, pues se creía que era un ataque directo a McCartney.

Sin embargo, se explicó, años más tarde, que esta canción hablaba sobre sí mismo, aunque aclaró que el resentimiento contra Paul sí fue usado para la elaboración del tema.

‘Imagine’ se volvió el primer álbum que alcanzó grandes cifras en la carrera como solista de Lennon. El álbum fue considerado también una gran carta de amor del exBeattle hacia su esposa Yoko Ono, con el tema en especial de ‘Oh Yoko!’.

Luego de su publicación, las reseñas fueron muy positivas, alcanzando el primer lugar a nivel mundial, con una gran cifra de ventas, alcanzando además el puesto 3 en las listas de Billboard, y el número 1 tras el asesinato de Lennon.

En Reino Unido, el álbum se lanzó el 8 de octubre del mismo año, sin embargo, la canción ‘Imagine’ no se publicó como sencillo hasta 1975, con el lanzamiento de la colección de sencillos de Lennon titulado “Shaved Fish”.

En 2003, la revista musical Rolling Stone colocó a Imagine en el puesto 76 de los 500 mejores Álbumes de Todos los Tiempos, y el sencillo que le da el nombre al álbum, ‘Imagine’ fue ubicado por la misma revista como la tercera de la lista de los 500 Mejores Canciones de Todos los Tiempos.

Estos son los sencillos que conforman Imagine:

Imagine Crippled Inside Jealous Guy It’s So Hard I Don’t Want to be a Soldier Gimme Some Truth Oh My Love How Do You Sleep? How? Oh Yoko!

