El popular festival de música Lollapalooza cumple su décimo aniversario en Chile este 2020 y si tienes en mente viajar al país vecino para disfrutar de esta gran experiencia, puedes aprovechar en ampliar tu estadía por unos días para hacer turismo por Santiago y sus alrededores.

Aquí una lista de recomendaciones que puedes tomar en cuentasi ya has planeado realizar tu visita a Chile:

- En el corazón de Santiago encontrarás el Cerro San Cristóbal, que con una altitud de 880 msnm, es el segundo punto más alto de la ciudad. En él hallarás el santuario y mirador de la Virgen del Cerro de San Cristóbal, el funicular y teleférico, el Zoológico Nacional de Chile, el jardín japonés, entre otros atractivos.

- Otro lugar que no puedes perderte por su increíble vista es el Sky Costanera, el mirador más alto de América Latina, que tiene 62 pisos y 300 metros de altura.

- Si te gusta esquiar, puedes hacerlo en el centro de esquí de La Parva, que se encuentra a tan sólo 50 km de Santiago y tiene una altura de 2.700 msnm. La mejor época para visitar este centro es entre marzo y abril, coincidentemente en el ems que se realiza Lollapalooza.

- Finalmente, si dispones de un día adicional, puedes tomar un full day a Viña del Mar y Valparaíso. A través de este tour que te llevará desde Santiago, conocerás el puerto histórico de Valparaíso (declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco), así como algunos lugares icónicos de la ciudad jardín de Chile, Viña del Mar.

Si estás interesado en asistir a este gran evento, que además de las importantes bandas como Gun’s and Roses, The Strokes y otras tendrá- por primera vez- a la banda peruana We the Lion, no puedes perderte algunas ofertas como las de NM Viajes.

Dentro de los descuentos ofrecidos para el Lollapalooza Chile, encontrarás paquetes que incluyen boletos aéreos, traslados, alojamiento y entradas al festival desde 799 dólares. Del mismo modo, puedes adquirir un boleto aéreo + entrada al festival desde 609 dólares.