Linkin Park compartió un cómico video en el que dan a conocer que una de sus canciones más icónicas logró 1,000,000,000 de reproducciones en la aplicación Spotify, y no dudaron en recordar la parodia de Tongo que fue viral en el 2018.

A pesar del fallecimiento de Chester Bennington hace casi 6 años, la agrupación americana sigue vigente en la memoria de sus oyentes. Precisamente, una de sus canciones más recordadas es Numb, éxito que salió al mercado en el 2003 y sigue siendo de las favoritas en el género del rock alternativo. Prueba de ello es que 20 años después de su lanzamiento siga reproduciéndose y generando divisas para la banda.

MIRA: Chester Bennington: Primera banda del fallecido vocalista de Linkin Park lanza tema inédito con su voz [VIDEO]

Dada la popularidad de la canción, se realizaron múltiples versiones tributo de la misma, así como también parodias con la letra original de la melodía. Una de las más populares es la del artista nacional José Abelardo Gutiérrez Alanya, conocido como Tongo, que tiene 216,579 reproducciones en Spotify y más de 11 millones en Youtube. La banda la tomó positivamente y decidió aprovechar la visibilidad para mantenerse vigente.

La agrupación procedente de California que fue fundada en 1996 se hizo rápidamente conocida por sus hits In the end (2000), What I’ve done (2007) y New Divide (2009). Mike Shinoda, Dave Farrell, Joe Hahn y Brad Delson, Rob Bourdon decidieron mantener unida la banda luego de la partida de Bennington, su vocalista y principal figura.





VIDEO RECOMENDADO: