Freestyle Master Series Perú es la liga profesional de freestyle del país y por primera vez Piura será la sede de la sexta jornada.

Serán 12 de los mejores MC’s del país que se enfrentarán durante once jornadas en las cuales sumarán puntos en una tabla de clasificación en busca del ansiado anillo de campeón.

El 9 de julio por primera vez Piura será la sede del FMS Perú, donde todos los fans del freestyle presenciarán los mejores cruces: NEKROOS vs Diego , Jaze vs Ghost y Stick vs Jota.

El auditorio del colegio Don Bosco contará con todos los protocolos de bioseguridad establecidos. Los menores de edad podrán entrar acompañados de un adulto responsable y de manera obligatorio se les pedirá presentar su cartilla de vacunación al momento de ingresar al evento, así como uso obligatorio de doble mascarilla.

Las entradas están a la venta en fmstickets.com y el ingreso será desde las 5 de la tarde para que el show inicie a las 8 de la noche.

Las mejores freestylers femeninas competirán en cuatro fechas para saber cuál será la próxima campeona.

