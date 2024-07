Desde Los Ángeles, Lasso cuenta los días para llegar a suelo peruano y compartir escenario con grandes artistas de talla mundial, como Juanes, en el ‘Festival Juntos Para Ti 2024′ el próximo 16 de agosto, en el Multiespacio Costa 21 de la Costa Verde. El cantante venezolano no solo se animó a compartir los sacrificios que hizo para lograr su despegue musical y la fama que le trajo su éxito ‘Ojos Marrones’, sino que también reveló quién es su referente artístico.

Hace unas semanas, Andrés Vicente Lazo Uslar, más conocido como Lasso, lanzó su nuevo tema ‘No escuches esta canción’ junto a su compatriota Micro TDH. Fue escrito en 2021 y, finalmente, vio la luz este año, reflejando el trabajo constante y la paciencia. “Las colaboraciones siempre deben ser con personas que te gusten y admires mucho”, comenta el cantante a Perú21.

Es precisamente ese sentimiento el que busca para nutrirse como compositor. “Escribo mucho; a veces sale algo increíble y otras veces no tanto. Tienes que estar constantemente en el estudio, haciendo que nazcan cosas nuevas”, señala.

Su dedicación no solo se refleja en sus canciones, sino también en su estrategia de promoción, donde usa la comedia para conectar con sus seguidores y su música. ”Me encantaría que mis trends fueran de baile, pero no se me da muy bien. Además, me encanta reír; busco gente que me haga reír y trato de hacer reír a los demás”.

Aunque reconoce los grandes beneficios de las plataformas digitales para compartir su música a más personas, también nota una saturación en el mercado. ”Hoy en día los artistas tenemos más herramientas para promover y no necesitamos intermediarios para trabajar en lo que hacemos, pero ahora una canción puede parecer menos relevante debido a la gran cantidad disponible, lo que lleva a que un buen tema pueda pasar desapercibido”.

“Es una lástima, siento que nunca antes se había sacado tanta música, pero un artista debe brindar su mejor canción y esperar que a las personas les guste”, agrega.

A pesar de la diversidad en el mercado, tiene la confianza de mantener su propio estilo. “Las canciones que uno escribe siempre deben estar arraigadas en algo auténtico, en algo real. Esto te proporciona las herramientas para comunicarte y conectar con la gente. Si hablas sobre un tema que no conoces, la gente lo percibe como superficial. Por eso, creo que un artista siempre debe estar de alguna manera conectado con sus propias experiencias.”

Así como la música ha sido fuente de risas y éxito, también ha requerido sacrificios para lograrlo. ”A veces no pude estar en momentos importantes de mi vida personal y me perdí muchas cosas por estar trabajando. Sin embargo, creo que quienes hacen música y se dedican a esto no lo ven como un sacrificio, sino como parte de su identidad y de lo que quieren ser”.

Lasso reconoce que su tema ‘Ojos Marrones’ le brindó el momento que llevaba esperando por mucho tiempo. “Le daría un abrazo y las gracias por llevarme a conocer lugares y gente nueva, por extender mi proceso de escribir canciones y de hacer música mucho más grande”.

Para el artista venezolano cada canción suya es especial. Para él, no hay un tema mejor que otro porque fue un hit mundial. “Uno no tiene control sobre las canciones que funcionan. Lo único que puede hacer un artista es tratar de promocionarla, tratar de que la gente se entere de que existe y después dejar que la canción vuele sola. Además, cuando lanzas un tema, uno se da cuenta muy rápido cuando va a ser un hit. A mí me sorprendió con ‘Ojos marrones’. Y no siento ninguna presión, me encanta lo que hago y si a las canciones les va bien, chingón, es algo por lo que agradezco”, contó por videollamada a Perú21.

Lo que más le entusiasma de volver a Perú es que podrá encontrarse con amigos e ídolos musicales. “Voy a estar con amigos muy queridos, a Gian Marco lo conozco desde hace muchos años. Mau y Ricky tenemos una canción juntos, a Juanes también lo conozco desde hace muchos años y es uno de mis grandes ídolos. Siento que será un festival de amigos”, expresó.

“Mi casa es donde están mis amigos”

- ¿Tu viaje más importante?

“El que me llevó a México porque me firmó una disquera de allá y era el paso que había que dar para mi internacionalización, la cual tardó. Los venezolanos hemos tenido la desdicha de tener que salir a buscar un mejor futuro en otros países, ya que el nuestro está en una situación muy complicada”.

- ¿Te consideras una persona desapegada?

JUANES ES ÍDOLO DE LASSO

¿Juanes era un referente regional para ti?

“Por supuesto, y desde niño. Siento que él es alguien tan importante y relevante en la música. Además, él es un lugar al cual aspirar, ya que es cantautor, toca la guitarra y tiene un pie en el género de rock. Eso es algo que yo siempre quise. He tenido la oportunidad de estar con él muchas veces y para mí siempre ha sido muy surreal porque siento que él es alguien extremadamente importante y especial para mí”

¿Tienes alguna anécdota con él?

“Tengo una linda anécdota con Juanes. Él recientemente había sacado un modelo de guitarra (Fender Juanes Stratocaster) que tiene sus especificaciones y como le gusta. Él me la mandó de sorpresa a mi casa y el hecho de que hiciera ese gesto me parece muy cuchi (tierno) de su parte. Cuando la recibí, fui a su casa para que me la firmara. Es un gran tesoro que guardo para mí”.





AUTOFICHA

“Mi nombre es Lasso. Soy cantautor. Soy muy apasionado con lo que hago, me gusta mucho poder hacer música, es algo por el que agradezco, valoro y honro todos los días. Por mucho tiempo traté de evitar la música porque puede llegar a ser tóxica e itinerante, pero para mí es tan esencial como respirar”

“Soy una apersona bastante introvertida a pesar de que no parezca por las redes. Me gusta mucho el humor negro. Me gusta mucho reírme, busco gente que me haga reír y trato de hacer reír a la gente. Disfruto viajar y busco cualquier excusa para montarme a un avión e ir a conocer lugares”.

