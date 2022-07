Sin lugar de duda, Karol G se ha convertido en una de las máximas exponentes del género urbano, cuyas canciones son escuchadas en diversas partes de mundo, muestra de ello es la gran acogida que tuvo en todos los conciertos que ha ofrecido. Debido a que es consciente de la fama que tiene, ella no ha dudado en mostrarse tal y cómo es; es decir, con todas sus “imperfecciones”, por lo que no duda en presumir su cuerpo sin ningún filtro en sus redes sociales.

De esta forma, la cantante colombiana busca que todas sus seguidoras y mujeres en general se acepten tal y como son: con sus celulitis o “rollitos”, sin temor al qué dirán; es más, las anima a aceptarse y quererse con la figura que tienen.

“A la gente no le debería importar cuánto peso porque yo soy cantante. Les debería enamorar mi música, no mi imagen ni cómo me veo”, dijo en una entrevista en Molusco TV en abril de 2021, dejando en claro que en su carrea profesional lo único que debe importar son sus temas y no su cuerpo.

Karol G en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley en Indio, California, el 17 de abril de 2022 (Foto: Valerie Macon / AFP)

KAROL G EN TODO SU ESPLENDOR Y SIN TEMOR AL QUÉ DIRÁN

En su cuenta de Instagram, Karol G no duda en cautivar a sus millones de fanáticos, quienes quedan fascinados con las fotos y videos que sube luciendo trajes de baños, minifaldas y prendas ajustadas que destacan su espectacular figura.

A ella no le interesa si las imperfecciones de su cuerpo se notan, pues solo quiere sentirse bien consigo misma y mostrar que es una mujer como cualquier otra. De esta forma, la intérprete de “Provenza”, nacida el 14 de febrero de 1991, busca romper los estereotipos de belleza que existen. ¿Cómo? Mostrando el lado real de su figura.

La artista con su traje de baño plateado (Foto: Karol G / Instagram)

En las imágenes que normalmente sube a su red social, estas se encuentran sin retoques, lo cual ha sido destacado por sus fans. Tal como lo hizo con su traje de baño plateado, de corte alto, que deja ver sus curvas.

A ella no le interesa si sus imperfecciones se notan en las imágenes que sube (Foto: Karol G / Instagram)

“Karol me parece la mujer más natural linda y preciosa del mundo”, “Amo que no vendas un estándar de mujer perfecta”, “Ella tan natural. Ven ¡nadie debe avergonzarse por ser como es! ¡La amo! Me inspira”, fueron algunos de los comentarios que hicieron.

La colombiana anima a todas a aceptarse con sus celulitis y rollitos (Foto: Karol G / Instagram)

MÁS FOTOS DE KAROL G LUCIENDO SIN FILTROS SU CUERPO

En otra imagen mostrando que no todas tienen el abdomen plano, pero así son bellas (Foto: Karol G / Instagram)

La artista luciendo sus curvas en un yate (Foto: Karol G / Instagram)