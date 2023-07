El popular cantante vernacular, Raúl Arquínigo, contó cómo fueron sus duros inicios en el mundo de la música y cuestionó que antes no se haya apoyado a ese género. Él celebrá su cumpleaños cantando en Fiestas Patrias, el 28 de julio ‘la voz que le canta al amor’ se presentará en el estadio Musga en Comas. El cantante vernacular tiene más de 47 años dedicados al folklore.

En este gran concierto, Raúl, uno de los actuales referentes del folklore peruano, compartirá escenario con Flor Pileña, Dina Páucar, entre otros grandes artistas, además de una gran tarde taurina.

“Durante todo este tiempo entregado al folclore, tengo tantas vivencias con el público porque este camino fue fuerte, ya que antes no existían las redes sociales, en la radio antes no daban cobertura al folklore. Me costó varios años de insistir, de dar a conocer mi música, la cual la inicié en Lima, por eso, lo celebraré aquí, la ciudad que me alberga desde 1970, fue aquí donde descubrí mi talento para la música y por eso decidí celebrarlo en la capital”, comentó el artista.

Raúl, nacido en el Centro Poblado de Pachapaqui, distrito de Llamellín (Áncash) ha sido premiado por sus reconocido temas como ‘Nos quedamos solos’, ‘Amor Amor’, ‘Después de mí que importa’, ‘No me compares con nadie’, además de condecorado por ser el productor musical de Dina Páucar y Rosita de Espinar, quien agregó: “lo aprecio, gracias por apostar por esta tu charanguito, lo quiero mucho”, dijo.

Cabe mencionar que Arquínigo actualmente tiene 150 canciones registradas en la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) y es uno de los cantautores con mayor repercusión en todos los géneros de la música. Tal es su éxito con sus composiciones que agrupaciones como ‘Corazón Serrano’, ‘Agua Bella’, Alicia Delgado en su momento y muchos más versionaron sus temas y lo adaptaron a su propio estilo. El caso más exitoso es con el tema: ‘No me compares con nadie’.

‘La voz que le.canta al amor’, especialista en huayno con guitarra, espera contar con la presencia de todos sus seguidores este viernes 28 de julio en el distrito de Comas para celebrar su cumpleaños y los 202 años de la Independencia del Perú.

