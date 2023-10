La nueva película de Taylor Swift, “The Eras Tour”, basada en los recientes conciertos de la gira de la artista de música pop, se ha llegado a convertir en la película de conciertos más taquillera en los Estados Unidos. Podría llegar incluso, según la revista The Hollywood Reporter, llegar a ser el estreno más grande del mes de octubre en la historia del cine.

Según Hipertextual, la cinta en total llegó a recaudar cerca de 97 millones de dólares en los cines de Estados Unidos en su primera semana de estreno. Con esas cifras, llegó a superar la película de Justin Bieber, Never Say Never (cual recaudó 73 millones de dólares). En la taquilla internacional, llegó a recaudar cerca de 33 millones de dólares, llevando a que su recaudación en total oscile entre los 126 y 130 millones de dólares.

Con las cifras que ha acumulado, es probable que The Eras Tour llegue a ser la cinta estrenada en octubre más taquillera de la historia, detrás de Guasón (Joker); la cual llegó a obtener 96 millones de dólares en su estreno original.

AMC esperaba que la cinta llegase a los 100 millones de dólares solo en Estados Unidos. Expertos en The Hollywood Reporter aseguran de que la película no llegó a los números esperados porque no había manera de adquirir entradas sin cita previa.

También hubo pequeñas controversias debido al hecho de que espectadores se quejaron del comportamiento de los fans en la cinta, encontrando su actitud pobre, al bailar y cantar en voz alta en la sala de cine.